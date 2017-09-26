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Политика
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Путин пока не утвердил кандидатуру нового главы РАН — Песков
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    Путин пока не утвердил кандидатуру нового главы РАН — Песков

    21:03  26 Сентября 2017
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    Путин пока не утвердил кандидатуру нового главы РАН — Песков

    Москва, 26 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле наблюдали за выборами президента РАН, однако избранная кандидатура еще не утверждена Владимиром Путиным.

    Ранее стало известно, что директор Института прикладной физики РАН Александр Сергеев победил во втором туре выборов главы РАН с существенным перевесом. Для победы кандидатам требовалось получить 746 голосов. Сергеев получил 1045 голосов.

    По словам Пескова, в Кремле внимательно следили за выборами президента Российской Академии Наук, однако Владимир Путин пока еще не утвердил кандидатуру Александра Сергеева на пост президента РАН.

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    Автор: Алексей Громов
    #путин #песков #президент #сергеев #ран
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