Минфин США ввел санкции против восьми банков Северной Кореи

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Вашингтон, 26 сентября. Американская сторона ввела санкции в отношении восьми банков Северной Кореи. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства финансов Соединенных Штатов Америки.

Кроме того, ограничения затронут деятельность 26 представителей данных финансово-кредитных организаций.

#BREAKING US slaps sanctions on eight North Korean banks, 26 executives — AFP news agency (@AFP) September 26, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что Вашингтон ищет дипломатические пути для урегулирования кризиса на Корейском полуострове.