Японцы убили 177 китов ради науки

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Токио, 26 сентября. Управление рыболовного промысла Японии отчиталось об убийстве 177 китов для исследования их внутренностей. Об этом сообщает сингапурский телеканал Channel NewsAsia.

По данным телеканала, три китобойных судна выловили 43 особи малого полосатика, а также 134 сейвала, после чего китов умертвили, а ученые изучили содержимое их желудков. Японские ученые уже предоставили доклад в Международную комиссию по промыслу китов.

Стоит отметить, что Международная конвенция о регулировании китобойного промысла запрещает охоту на китов. При этом международное соглашение от 1987 года разрешает «проводить исследования на китах с возможным летальным исходом».