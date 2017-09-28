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Вера, Надежда, Любовь — когда отмечается, история, Вселенские бабьи именины, приметы
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    Вера, Надежда, Любовь — когда отмечается, история, Вселенские бабьи именины, приметы

    8:00  28 Сентября 2017
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    Вера, Надежда, Любовь — когда отмечается, история, Вселенские бабьи именины, приметы

    В самом конце сентября православные христиане отмечают День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Праздник также имеет славянские корни и носит народное название Вселенские бабьи именины — Вера — Надежда — Любовь.

    Когда отмечается праздник Вера — Надежда — Любовь

    Память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии Русская православная церковь чтит 30 сентября (17 сентября по старому стилю).

    Кто такие София и ее дочери Вера, Надежда и Любовь

    История этих святых мучениц восходит ко второму веку, когда в Риме правил жестокий император Адриан. В это же время в городе жила глубоко верующая вдова-христианка София (Софья), у нее были три дочери, которых она воспитывала в христианских правилах и в добродетели. Девочек звали Пистис, Элпис и Агапэ, что в переводе с греческого означает — Вера, Надежда и Любовь. Имя София означает «мудрость»

    Когда Вере было 12 лет, Надежде — десять, а Любови — всего девять, на беду благочестивой семьи о них узнал император Адриан, который, будучи язычником, люто ненавидел христиан.

    Адриан решил во что бы то ни стало отвратить Софию и ее дочерей от христианства и потребовал, чтобы они принесли жертву греческой богине Артемиде (в римской версии — Диане). Но София и ее дочери отказались.

    Вера, Надежда, Любовь и их мать София

    Тогда Адриан приказал подвергнуть девочек пыткам, а затем изрубить мечами. Затем жестокий правитель приказал бросить истерзанные тела дочерей их матери.

    София оплакала своих дочерей и похоронила их по христианским правилам, а спустя три дня скончалась от горя. И София, претерпевшая невыносимые душевные муки, и три ее дочери были причислены к лику святых. Считается, что через шесть столетий их мощи были обнаружены, обретенную святыню вывезли в Эльзас и погребли в церкви Эшо.

    В христианстве Вера, Надежда, Любовь и София почитаются за то, что даже не имея физических сил, благодаря твердости и силе духа они смогли явить пример христианского подвига.

    Вера, Надежда и Любовь (доброта, милосердие, сострадание) — считаются главными женскими христианскими добродетелями. Мудрость, особенно материнская, также считается женской христианской добродетелью.

    В литературе и вообще в культуре сочетание слов Вера — Надежда — Любовь является распространенным художественным образом.

    Праздник Вера, Надежда, Любовь на Руси

    Имена Вера, Надежда, Любовь и Софья на Руси всегда были широко распространены, поэтому в день памяти этих святых именины отмечали многие женщины. Таким образом, праздник Вера — Надежда — Любовь стали называть Вселенскими бабьими именинами. В этот день принято поздравлять не только женщин, девушек и девочек с именами Вера, Надя, Люба и Соня, но и вообще всех православных женщин, прославляя главные женские добродетели — мудрость, веру, надежду и христианскую любовь.

    Вера, Надежда, Любовь — когда отмечается, история, Вселенские бабьи именины, приметы

    Приметы на Веру — Надежду — Любовь

    Считается, что, если 30 сентября погода ясная и теплая, значит — осень тоже будет теплой, без большого количества дождей, а бабье лето (границей которого, вообще-то, считается праздник Воздвижение, который отмечается 27 сентября) еще продержится некоторое время.

    Также есть примета — если на Веру — Надежду — Любовь журавли улетают на юг, значит, на Покров (14 октября) погода будет морозной, и даже может выпасть первый снег.

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    Автор: Алексей Громов
    #вера надежда любовь
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