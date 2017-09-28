Вера, Надежда, Любовь — когда отмечается, история, Вселенские бабьи именины, приметы

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В самом конце сентября православные христиане отмечают День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Праздник также имеет славянские корни и носит народное название Вселенские бабьи именины — Вера — Надежда — Любовь.

Когда отмечается праздник Вера — Надежда — Любовь

Память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии Русская православная церковь чтит 30 сентября (17 сентября по старому стилю).

Кто такие София и ее дочери Вера, Надежда и Любовь

История этих святых мучениц восходит ко второму веку, когда в Риме правил жестокий император Адриан. В это же время в городе жила глубоко верующая вдова-христианка София (Софья), у нее были три дочери, которых она воспитывала в христианских правилах и в добродетели. Девочек звали Пистис, Элпис и Агапэ, что в переводе с греческого означает — Вера, Надежда и Любовь. Имя София означает «мудрость»

Когда Вере было 12 лет, Надежде — десять, а Любови — всего девять, на беду благочестивой семьи о них узнал император Адриан, который, будучи язычником, люто ненавидел христиан.

Адриан решил во что бы то ни стало отвратить Софию и ее дочерей от христианства и потребовал, чтобы они принесли жертву греческой богине Артемиде (в римской версии — Диане). Но София и ее дочери отказались.

Тогда Адриан приказал подвергнуть девочек пыткам, а затем изрубить мечами. Затем жестокий правитель приказал бросить истерзанные тела дочерей их матери.

София оплакала своих дочерей и похоронила их по христианским правилам, а спустя три дня скончалась от горя. И София, претерпевшая невыносимые душевные муки, и три ее дочери были причислены к лику святых. Считается, что через шесть столетий их мощи были обнаружены, обретенную святыню вывезли в Эльзас и погребли в церкви Эшо.

В христианстве Вера, Надежда, Любовь и София почитаются за то, что даже не имея физических сил, благодаря твердости и силе духа они смогли явить пример христианского подвига.

Вера, Надежда и Любовь (доброта, милосердие, сострадание) — считаются главными женскими христианскими добродетелями. Мудрость, особенно материнская, также считается женской христианской добродетелью.

В литературе и вообще в культуре сочетание слов Вера — Надежда — Любовь является распространенным художественным образом.

Праздник Вера, Надежда, Любовь на Руси

Имена Вера, Надежда, Любовь и Софья на Руси всегда были широко распространены, поэтому в день памяти этих святых именины отмечали многие женщины. Таким образом, праздник Вера — Надежда — Любовь стали называть Вселенскими бабьими именинами. В этот день принято поздравлять не только женщин, девушек и девочек с именами Вера, Надя, Люба и Соня, но и вообще всех православных женщин, прославляя главные женские добродетели — мудрость, веру, надежду и христианскую любовь.

Приметы на Веру — Надежду — Любовь

Считается, что, если 30 сентября погода ясная и теплая, значит — осень тоже будет теплой, без большого количества дождей, а бабье лето (границей которого, вообще-то, считается праздник Воздвижение, который отмечается 27 сентября) еще продержится некоторое время.

Также есть примета — если на Веру — Надежду — Любовь журавли улетают на юг, значит, на Покров (14 октября) погода будет морозной, и даже может выпасть первый снег.