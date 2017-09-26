МИД России призвал Грибаускайте не пытаться самоутвердиться за счет подлога
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Москва, 26 сентября. Министерство иностранных дел Российской Федерации раскритиковало последние высказывания президента Литвы Дали Грибаускайте.
Ранее политик заявила о том, что в 2010 году президент Российской Федерации Владимир Путин якобы оказывал на нее политическое давление.
«Сразу же предложили Вильнюсу обнародовать запись той беседы, опровергающую литовские инсинуации. Однако реакции не последовало. Хотя это и понятно... Нельзя самоутверждаться за счет явного подлога», — указано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.