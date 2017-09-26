Это вопрос времени: Пентагон не сомневается, что КНДР создаст ядерную боеголовку

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Вашингтон, 26 сентября. Власти США не сомневаются, что КНДР рано или поздно разработает баллистические ракеты с ядерной боеголовкой. Об этом во вторник заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд, выступая на слушаниях в Сенате.

«Северная Корея скоро будет располагать межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной ядерной боеголовкой. Я не могу сказать, что это произойдет через три месяца, шесть или 18 месяцев. Это лишь вопрос времени», — отметил он.

Он призвал сенаторов принять во внимание то, что у Северной Кореи может появиться возможность, а также желание применить ядерное оружие против США.