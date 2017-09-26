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Политика
Госдума РФ призвала вынести поведение США на обсуждение Генассамблеи ООН
Политика
Это вопрос времени: Пентагон не сомневается, что КНДР создаст ядерную боеголовку
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    Это вопрос времени: Пентагон не сомневается, что КНДР создаст ядерную боеголовку

    20:38  26 Сентября 2017  /обновлено: 21:20  26 Сентября 2017
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    Это вопрос времени: Пентагон не сомневается, что КНДР создаст ядерную боеголовку

    Вашингтон, 26 сентября. Власти США не сомневаются, что КНДР рано или поздно разработает баллистические ракеты с ядерной боеголовкой. Об этом во вторник заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд, выступая на слушаниях в Сенате.

    Это вопрос времени: Пентагон не сомневается, что КНДР создаст ядерную боеголовку

    «Северная Корея скоро будет располагать межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной ядерной боеголовкой. Я не могу сказать, что это произойдет через три месяца, шесть или 18 месяцев. Это лишь вопрос времени», — отметил он.

     Он призвал сенаторов принять во внимание то, что у Северной Кореи может появиться возможность, а также желание применить ядерное оружие против США.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #сша #кндр #пентагон #северная корея #ядерное оружие
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