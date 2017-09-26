«ВКонтакте» объявила о самом масштабном за три года обновлении мобильного приложения

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Москва, 26 сентября. Социальная сеть «ВКонтакте» выпустила самое крупное за последние несколько лет обновление для своего мобильного приложения. Об этом во вторник сообщили официальные представители соцсети.

Основные изменения коснулись интерфейса. Так, пользователям придется распрощаться с боковым меню. Кроме того, появился редактор для публикации лонгридов и раздел «Рекомендации», который базируется на алгоритме «Прометей».

Напомним, ранее стало известно о том, что популярная социальная сеть «ВКонтакте» была заблокирована на территории Индии.