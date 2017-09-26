Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Политика
Госдума РФ призвала вынести поведение США на обсуждение Генассамблеи ООН
Новости Сирии
Сирия является главной темой контактов Москвы и Тель-Авива — посол Израиля
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия является главной темой контактов Москвы и Тель-Авива — посол Израиля

    20:37  26 Сентября 2017
    59

    Сирия является главной темой контактов Москвы и Тель-Авива — посол Израиля

    Москва, 26 сентября. Создание южной зоны деэскалации в Сирии и присутствие Ирана в САР являются ключевыми темами в контактах Израиля и России. Об этом заявил посол Израиля в России Гарри Корен.

    «Южная зона деэскалации в Сирии является центром обсуждений между Израилем и РФ. Но самая главная часть это не километры, это присутствие Ирана на территории Сирии вообще и в южной части особенно», — пояснил посол.

    Ранее в Минобороны Израиля заявили, что в Тель-Авиве ждут визита российского министра обороны Сергея Шойгу для обсуждения ситуации в Сирии, а также действий Ирана и «Хезболлы» на территории САР.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #москва #израиль #иран #посол
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 102464

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29374

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42760

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22767

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8759
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Испытательный пуск ракеты «Тополь» произведен с полигона «Капустин Яр»

        Испытательный пуск ракеты «Тополь» произведен с полигона «Капустин Яр»

        20:10   26 Сентября 2017
        139
        Сирия: бомбардировщики ВКС РФ нанесли удары по террористам в Дейр эз-Зоре и Идлибе

        Сирия: бомбардировщики ВКС РФ нанесли удары по террористам в Дейр эз-Зоре и Идлибе

        16:31   26 Сентября 2017
        1627
        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        14:51   26 Сентября 2017
        837
        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        13:47   26 Сентября 2017
        622