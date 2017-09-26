В Избранное

Москва, 26 сентября. Создание южной зоны деэскалации в Сирии и присутствие Ирана в САР являются ключевыми темами в контактах Израиля и России. Об этом заявил посол Израиля в России Гарри Корен.

«Южная зона деэскалации в Сирии является центром обсуждений между Израилем и РФ. Но самая главная часть это не километры, это присутствие Ирана на территории Сирии вообще и в южной части особенно», — пояснил посол.

Ранее в Минобороны Израиля заявили, что в Тель-Авиве ждут визита российского министра обороны Сергея Шойгу для обсуждения ситуации в Сирии, а также действий Ирана и «Хезболлы» на территории САР.