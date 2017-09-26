Россия передала продукты жителям провинций Хомс и Алеппо в Сирии

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Дамаск, 26 сентября. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии передал гуманитарную помощь жителям провинций Хомс и Алеппо.

За прошедшие сутки Центр отправил 11 тонн муки в населенные пункты Дейр-Эль-Фардис (Хомс), Телль-Рифъат и Дейр-Эль-Джамаль (Алеппо).

Напомним, что ранее министерство обороны России призвало ООН увеличить объемы гуманитарной помощи для жителей Сирии. Об этом было объявлено во время встречи замначальника ГУ МВС генерал-майора Евгения Ильина и заместителя спецпредставителя генсека ООН по Сирии Рамзи Эзельдин Рамзи.