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Политика
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Политика
Россия передала продукты жителям провинций Хомс и Алеппо в Сирии
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    Россия передала продукты жителям провинций Хомс и Алеппо в Сирии

    20:23  26 Сентября 2017
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    Россия передала продукты жителям провинций Хомс и Алеппо в Сирии

    Дамаск, 26 сентября. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии передал гуманитарную помощь жителям провинций Хомс и Алеппо.

    За прошедшие сутки Центр отправил 11 тонн муки в населенные пункты Дейр-Эль-Фардис (Хомс), Телль-Рифъат и Дейр-Эль-Джамаль (Алеппо).

    Россия передала продукты жителям провинций Хомс и Алеппо в Сирии

    Напомним, что ранее министерство обороны России призвало ООН увеличить объемы гуманитарной помощи для жителей Сирии. Об этом было объявлено во время встречи замначальника ГУ МВС генерал-майора Евгения Ильина и заместителя спецпредставителя генсека ООН по Сирии Рамзи Эзельдин Рамзи.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #сирия #гумпомощь #алеппо #хомс
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