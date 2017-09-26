Полторак: Ввод миротворцев ООН поможет разрешить конфликт в Донбассе

В Избранное

Киев, 26 сентября. Ввод миротворцев ООН в Донбасс обеспечит прогресс в мирном урегулировании военного конфликта. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, который встретился с главой Минобороны Канады Харджитом Саджаном.

«Верю, что введение миротворческой миссии ООН в Донбасс обеспечит прогресс в мирном урегулировании ситуации», — отметил украинский политик.

Напомним, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров призвал к конструктивному диалогу по вопросу размещения миротворцев в зоне военного конфликта в Донбассе.