Военных ЗВО проверяют на готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях

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Москва, 26 сентября. Соединения и воинские части Западного военного округа проверяют на готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил во вторник официальный представитель ЗВО Игорь Мугинов.

«Специальная комиссия Западного военного округа приступила к проверке готовности подразделений, назначенных в состав противопаводковых и противопожарных отрядов к зимнему периоду», — подчеркнул полковник.

Напомним, ранее стало известно о том, что на Дальнем Востоке проходят масштабные учения Воздушно-космических сил Российской Федерации.