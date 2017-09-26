Дуров стал фигурантом уголовного дела в Иране

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Тегеран, 26 сентября. Власти Ирана возбудили уголовное дело в отношении основателя Telegram Павла Дурова. Об этом во вторник заявил прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади

По его словам, поводом для обвинения стала популярность Telegram среди боевиков «Исламского государства»2 и преступников, которые используют мессенджер как надежный канал связи.

«Сеть Telegram, помимо предоставления услуг террористам, в том числе ИГ1, предоставляет услуги по контрабанде наркотиков и торговле людьми», — сообщает агентства ISNA.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.