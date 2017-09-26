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Политика
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Украина
Активистка Евромайдана вспомнила про ГОЭЛРО, когда ей в Киеве отключили свет за неуплату
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    Активистка Евромайдана вспомнила про ГОЭЛРО, когда ей в Киеве отключили свет за неуплату

    20:18  26 Сентября 2017
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    Активистка Евромайдана вспомнила про ГОЭЛРО, когда ей в Киеве отключили свет за неуплату

    Киев, 26 сентября. Активистка Евромайдана Лиза Богуцкая, сбежавшая из Симферополя в Киев, пожаловалась, что ей отключили электроэнергию за неуплату. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

    По ее словам, долг за электроэнергию составляет две тысячи гривен (более четырех тысяч рублей). Под дверью она обнаружила записку, в которой сообщалось, что электроэнергия отключена за неуплату. Богуцкая отметила, что даже в «бандитские времена» составляли акт об отключении, а нынешняя практика - это самый натуральный «беспредел».

    При этом активистка Евромайдана вспомнила Государственный план электрификации России, который заложил основу развития энергетики и индустриализации в СССР.

    «Но я по-прежнему сижу без света. Играюсь в Фейсбук в телефоне. Сказала детям, чтобы по дороге домой зашли в гости к друзьям на ужин. В век ГОЭЛРО я без света даже чай не попью. Ибо чайник и тот от сети», — жалуется Богуцкая.

    Стоит отметить, что ранее Богуцкая призналась, что разочарована политикой президента Украины Петра Порошенко, отметив, что майдан «стоял не за это».

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    Автор: Алексей Громов
    #киев #украина #майдан #евромайдан #активистка
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