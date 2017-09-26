Сирия сегодня: США оставляют базу на юге САР, САА рискует упустить инициативу на восточном берегу Евфрата

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Сирия, 26 сентября. Российские инженеры возвели мост через Евфрат. Сирийские войска рискуют упустить контроль над нефтяными месторождениями в районе Дейр эз-Зор. Американцы закрывают военную базу на юге Сирии. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Мост через Евфрат

Российские военные специалисты возвели мост через Евфрат. Теперь на восточный берег реки могут переправиться бронетехника и регулярные части Сирийской Арабской Армии (САА).

По сообщению российских военных инженеров, пропускная способность моста — 8 тысяч машин в сутки. Мост был подстроен под непрекращающимся огнем противника — боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Тем не менее российские военные инженеры смогли воздвигнуть его бес потерь. Сейчас он простирается над гладью Евфрата более чем на 200 метров.

Военное командование в Дамаске должно как можно скорее использовать новую переправу через Евфрат, чтобы поддержать спецподразделение сирийского спецназа «Охотники на ИГИЛ», закрепившееся на контролируемом террористами берегу Евфрата, регулярными частями, считает аналитик Александр Асафов.

«В первую очередь, это (возведение моста — прим. ФАН) значит, что сирийское командование сможет усилить ISIS Hunters регулярными частями и расширить плацдарм на восточном берегу реки, продолжив полномасштабное наступление. Сейчас уже несколько дней наблюдается определенная заминка, и создание этого моста может позволить ее ликвидировать, позволив САА продвигаться дальше не только силами спецназначения, но и пехотой и техникой», — подчеркнул Асафов в беседе с корреспондентом ФАН.

Наперегонки с курдами

Операция по освобождению Дейр эз-Зор разительно показала, что боеспособность сирийской правительственной армии — и тем более поддерживающих ее проправительственных формирований — оставляет желать лучшего. Такой точки зрения придерживается политолог и востоковед Александр Сотниченко.

«Фактически, единственным боеспособным подразделением сейчас в сирийской армии является подразделение «Охотники на ИГИЛ». Но, без всякого сомнения, правительственные войска имеют возможность помочь «Охотникам», потому что в составе САА и различных добровольческих соединений находится более 200 тысяч человек. Кроме этого, по различным сведениям в Сирии находятся добровольцы, которые созданы при активной помощи Ирана», — отметил он в беседе с корреспондентом ФАН.

Тем не менее сейчас ситуация требует от САА активного и массированного наступления по восточному берегу Евфрата. Иначе вполне возможно, что первыми под свой контроль богатые нефтегазовые месторождения в окрестностях Дейр эз-Зор могут взять курдские ополченцы «Демократических сил Сирии» (СДС, SDF) и стоящие за ними американские военные советники.

«Если это произойдет, в их руках будет находится более 80% всей сирийской нефти. Мы сейчас видим то, что они делают с курдской нефтью, то есть, фактически, она законсервирована, продавать ее некуда. Продавать ее официальному Дамаску американцы запрещают», — поясняет Сотниченко.

Потеря нефтяных скважин провинции Дейр эз-Зор не сулит Башару Асаду и его правительству ничего хорошего в экономическом плане.

Американцы закрывают базу

Военное командование США приняло решение закрыть одну из своих нелегальных военных баз на юге Сирии. Это делается в рамках достигнутых с российской стороной договоренностей о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирийской Арабской Республики (САР). Речь идет о базе наземных войск Аз-Закф, расположенной неподалеку от сирийско-иракской границы.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин объясняет закрытие военной базы тем, что она изжила свою практическую полезность. Когда-то США и их союзники в Международной террористической коалиции создали базу в Аз-Закф для того, чтобы блокировать продвижение сирийских правительственных войск и поддерживающих их проиранских формирований к сирийско-иракской границе. Этот план провалился.

«Американцам требовались передовые базы в этом районе для обеспечения поддержки группам боевиков, которые пытались помешать продвижению сирийских и проиранских формирований. Но вся группировка, которая была развернута вокруг Ат-Танфа, состоящая из американского и британского спецназа, иорданских военных на границе и группы боевиков из числа проамериканской сирийской оппозиции, была обойдена проправительственными формированиями через пустыню», — пояснил Рожин в беседе с корреспондентом ФАН.

Следует отметить, что американцы сохраняют свое присутствие на военной базе в Ат-Танфе, располагающейся в 70 километрах от Аз-Закфа. Согласно пресс-службе Пентагона, американские инструкторы все еще продолжают вести там подготовку боевиков «Джейш Магавир ат-Таура».

1 Организация запрещена на территории РФ.