BMW показала виртуальный тест-драйв нового кроссовера X3 на Марсе

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Берлин, 26 сентября. Немецкая компания BMW опубликовала видео с виртуальным тест-драйвом нового автомобиля X3 на поверхности Марса.

Представители автопроизводителя сделали особый акцент на электронных системах кроссовера. Ролик снят в формате 360 градусов, поэтому зрители смогут осмотреть интерьер иномарки, а также насладиться пейзажами Красной планеты.

Напомним, ранее стало известно о том, что компания BMW может отказаться от ключа зажигания в автомобилях, заменив его на специальное приложение для смартфонов.