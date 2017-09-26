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Политика
Сирия: семь боевиков сложили оружие на КПП в Хомсе
Политика
Почти тысяча боевиков перешли на сторону армии Сирии в Идлибе
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    Почти тысяча боевиков перешли на сторону армии Сирии в Идлибе

    19:41  26 Сентября 2017  /обновлено: 19:55  26 Сентября 2017
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    Почти тысяча боевиков перешли на сторону армии Сирии в Идлибе

    Идлиб, 26 сентября. Свыше 800 боевиков, воюющих в сирийской провинции Идлиб, перешли на сторону правительственных сил САР. Об этом сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

    «После подписания заявочного листа свыше восьмисот человек одного из отрядов, действовавшего на северо-западе провинции Идлиб, перешли на сторону правительственных войск Сирии», — говорится в сообщении.

    Почти тысяча боевиков перешли на сторону армии Сирии в Идлибе

    В частности, представители Центра отметили, что в населенном пункте Дейр-эль-Фардис (провинция Хомс) свой статус урегулировали 63 боевика.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #сирия #боевики #идлиб #армия #переход
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