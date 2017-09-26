Почти тысяча боевиков перешли на сторону армии Сирии в Идлибе

В Избранное

Идлиб, 26 сентября. Свыше 800 боевиков, воюющих в сирийской провинции Идлиб, перешли на сторону правительственных сил САР. Об этом сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«После подписания заявочного листа свыше восьмисот человек одного из отрядов, действовавшего на северо-западе провинции Идлиб, перешли на сторону правительственных войск Сирии», — говорится в сообщении.

В частности, представители Центра отметили, что в населенном пункте Дейр-эль-Фардис (провинция Хомс) свой статус урегулировали 63 боевика.