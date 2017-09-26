Крикнувший «Слава Украине» актер остался без роли в российском сериале
Киев, 26 сентября. Украинский актер Анатолий Хостикоев остался без роли в российском сериале после того, как начал выкрикивать лозунги украинских националистов во время съемок. Об этом сам артист рассказал в интервью украинским СМИ.
Он отметил, что играл украинского атамана и должен был выступить с речью о «казаках-героях», однако вместо того чтобы следовать тексту сценария, Хостикоев неожиданно крикнул «Слава Украине».
«Российский продюсер помахал мне пальцем, что так не надо. Я подошел к нему и говорю: «Я на своей земле и буду говорить то, что считаю нужным. Но пальцем мне не махать!» После этого атаман, которого я играл, в следующей серии «поехал в другую станицу», — вспоминает актер.