Пассажирский поезд столкнулся с бронетранспортером в Швеции, есть пострадавшие

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Стокгольм, 26 сентября. Пассажирский поезд столкнулся с бронетранспортером неподалеку от шведской столицы Стокгольма, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом пишет издание Local.

Собеседник издания в правоохранительных органах уточнил, что среди пострадавших только один находился в поезде, у него диагностированы легкие ранения. Остальные находились в боевой машине.

По данным местных СМИ, бронетранспортер «Паси», задействованный в учениях «Аврора-2017», столкнулся с поездом на старом переезде под городом Труса. Из-за аварии ход поездов был приостановлен.