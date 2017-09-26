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Политика
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Политика
Пентагон настаивает на поставках летального оружия Украине
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    Пентагон настаивает на поставках летального оружия Украине

    19:31  26 Сентября 2017
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    Пентагон настаивает на поставках летального оружия Украине

    Вашингтон, 26 сентября. Пентагон поддерживает поставки летального оружия Украине. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, выступая на слушаниях в Конгрессе США.

    По его словам, Пентагон видит «военный дефицит» в украинской армии. Он также добавил, что если Украине удастся устранить «военный дефицит», то Киев сможет самомстоятельно себя защитить.

    «Мы внесли соответствующие рекомендации на рассмотрение Белого дома», — отметил Данфорд.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко, комментируя итоги встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что Киев не получит от США летальное оружие, так как речь идет только об оборонительном вооружении.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #киев #украина #пентагон #летальное оружие
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