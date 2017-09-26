Пентагон настаивает на поставках летального оружия Украине

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Вашингтон, 26 сентября. Пентагон поддерживает поставки летального оружия Украине. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, выступая на слушаниях в Конгрессе США.

По его словам, Пентагон видит «военный дефицит» в украинской армии. Он также добавил, что если Украине удастся устранить «военный дефицит», то Киев сможет самомстоятельно себя защитить.

«Мы внесли соответствующие рекомендации на рассмотрение Белого дома», — отметил Данфорд.

Ранее президент Украины Петр Порошенко, комментируя итоги встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что Киев не получит от США летальное оружие, так как речь идет только об оборонительном вооружении.