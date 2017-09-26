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Политика
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Донбасс сегодня: Порошенко против РФ, Пушков о «девичьей памяти», заявление Матиоса
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    Донбасс сегодня: Порошенко против РФ, Пушков о «девичьей памяти», заявление Матиоса

    20:20  26 Сентября 2017
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    Донбасс сегодня: Порошенко против РФ, Пушков о «девичьей памяти», заявление Матиоса

    Донбасс сегодня, 26 сентября. Президент Украины Петр Порошенко под надуманным предлогом пообещал не допустить в Донбасс миротворцев из России. Сенатор Алексей Пушков усомнился в памяти украинского президента, подписчики Twitter развили эту мысль. Главный военный прокурор Украины сделал важное признание по поводу природы конфликта в Донбассе.

    Порошенко против российских миротворцев

    Президент Украины Петр Порошенко отверг возможность участия миротворческого контингента из России в составе миссии ООН в Донбассе. Об этом украинский президент заявил в интервью канадскому телеканалу CBC.

    «Абсолютно невозможно, чтобы Россия могла стать частью миротворческой миссии, потому что РФ занимает одну из сторон конфликта», — цитирует слова Порошенко «Газета.ру».

    При этом Порошенко не стал скрывать, что хотел бы видеть в составе миротворческой миссии военных из Канады, что не устраивает руководство республик Донбасса.

    По словам украинского президента, российское предложение о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс неприемлемо, потому что Россия якобы «хочет использовать миротворцев в качестве охранников для наблюдателей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ».

    Ранее в Киеве заявляли, что Украина готовит свои предложения по миротворческой миссии, которые вскоре будут представлены на рассмотрение Совбеза ООН. При этом, беседуя с канадскими журналистами, Порошенко пообещал, что если Москва наложит вето на решение Совбеза ООН о введении миротворцев в Донбасс, то Киев обратится в Международный суд ООН.

    Донбасс сегодня: Порошенко против РФ, Пушков о «девичьей памяти», заявление Матиоса

    Отметим, Москва неоднократно заявляла, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, но западные партнеры Киева предпочитают верить в этом вопросе украинским властям, которые не устают обвинять Российскую Федерацию в якобы «вмешательстве» в конфликт на востоке Украины на стороне Донецкой и Луганской народных республик.

    Ранее в Кремле поддержали идею отправки миротворцев ООН на восток Украины, подчеркнув, что речь может идти только о размещении вооруженной миссии на линии соприкосновения для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

    Киев же требует, чтобы миротворцы получили мандат на нахождение на всей территории Донбасса, вплоть до российской границы, что в Госдуме считают неприемлемым, а МИД РФ — нецелесообразным. Категорически против киевских предложений также руководство ДНР и ЛНР.

    Пушков усомнился в памяти Порошенко

    На заявления Петра Порошенко о том, что Россия не может участвовать в миротворческой миссии в Донбассе, поскольку якобы является стороной конфликта, язвительно ответил глава комиссии Совета Федерации по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

    Донбасс сегодня: Порошенко против РФ, Пушков о «девичьей памяти», заявление Матиоса

    Порошенко обладает «девичьей памятью», если не помнит, что, согласно тексту подписанного им самим соглашения «Минск-2», РФ не является стороной конфликта в Донбассе, написал сенатор Пушков на своей странице в Twitter.

    «У Порошенко девичья память. Россия не является стороной в конфликте, что следует из минских соглашений, которые он сам подписал. Неужто забыл?» — написал член Совфеда.

    Подписчики Пушкова развили мысль сенатора. Вот некоторые комментарии пользователей Twitter:

    — Пьянство плюс рука Госдепа сильно влияют на память.

    — Думаю, Порошенко даже не смотрел на эту строчку /соглашения/.

    — Да плевать ему на эти соглашения! Удивительно, что это до сих пор некоторым непонятно!

    — В недалеком и довольно определенном для него будущем он будет сетовать на состояние аффекта и полную невменяемость.

    — Но он их не подписывал. Трюк в духе украинского вступления в СНГ.

    Главный военный прокурор Украины сделал важное признание

    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос признал, что в Донбассе идет гражданская война, и жителям Украины нужно договариваться, чтобы наступил мир.

    «Только украинцы должны прийти к согласию, как в случае любой классической войны, — заявил Матиос в эфире украинского ТВ. — Любая война не заканчивается победой — она заканчивается убитыми и ранеными. Соответственно, придется договариваться».

    Донбасс сегодня: Порошенко против РФ, Пушков о «девичьей памяти», заявление Матиоса

    По словам Матиоса, это рано или поздно будет осознано различными частями украинского общества.

    Часть националистически настроенных пользователей украинского сегмента соцсетей уже осудила главного военного прокурора Украины за «недостаток патриотизма».

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    Автор: Алексей Громов
    #днр #донбасс #порошенко #лнр #пушков #миротворцы #матиос
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