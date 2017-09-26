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Политика
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Украина
Вооруженный гранатой мужчина поджег дом депутата Верховной рады
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    Вооруженный гранатой мужчина поджег дом депутата Верховной рады

    19:38  26 Сентября 2017
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    Вооруженный гранатой мужчина поджег дом депутата Верховной рады

    Киев, 26 сентября. Сотрудники украинских правоохранительных органов выясняют обстоятельства нападения на дом депутата Верховной рады от партии «Народный фронт» Юрия Березы. Об этом сообщили во вторник официальные представители Нацполиции Украины.

    Инцидент произошел в Днепропетровской области. Согласно предварительным данным, вооруженный боевой гранатой мужчина поджег дом политика в населенном пункте Чумаки, а также припаркованный на берегу реки Саксагань автомобиль Nissan.

    Полицейские уже задержали подозреваемого. Возбуждено дело по статье 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). По данным украинских СМИ, задержанный мужчина якобы был избит.

    Напомним, ранее стало известно о том, что народный депутат Верховной рады Украины Сергей Мельничук стрелял по людям в Киеве.

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #береза
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