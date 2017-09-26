Истерика на периферии НАТО: почему в США больше не обращают внимания на Прибалтику

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Вильнюс обвинил Москву в «симуляции нападения» на Прибалтику. По мнению министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, в рамках завершившихся на прошлой неделе совместных белорусско-российских учений «Запад-2017» был отработан план нападения на прибалтийские страны.

Кароблис заявил, что на учениях прорабатывались «конвенционные действия против государств высокого технологического уровня, конкретно — НАТО». С каждым днем российские Вооруженные силы становятся сильнее, предупреждает министр. «Несомненно, Россия остаётся вызовом для НАТО», — подчеркнул он.

Закончил Кароблис тем, что призвал руководство Североатлантического альянса уделить самое пристальное внимание модернизации армии Литвы и ее оборонного комплекса.

Военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин напоминает, что схожие заявления в последние недели и месяцы звучали не только в Вильнюсе, но и в Варшаве, Таллине и Риге.

«Второразрядные члены НАТО всегда хотят получить от руководства альянса какие-то деньги для своих оборонных бюджетов, — заявляет военный эксперт. — Для того чтобы получить финансовую поддержку от своих старших союзников, США и Великобритании, они готовы устроить истерику по любому поводу. Латвия, Литва и другие требуют от Пентагона баснословные суммы, в ожидании, что американское оборонное ведомство даст им что-нибудь», — заявил военный эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Следует обратить внимание, что последняя пачка предупреждений о растущей «российской угрозе» последовала из Польши и прибалтийских столиц сразу после сообщения украинского президента Петра Порошенко о том, что Пентагон вскоре выделит его стране военные дотации в размере 500 миллионов долларов.

«Скорее всего, Литва и другие почувствовали здесь какую-то возможность и хотят, чтобы в оборонный бюджет США на 2018 год был включен и пункт о поддержке младших союзников американцев по НАТО», — высказывает свою точку зрения Александр Жилин.

«В тех же США на эту русофобскую истерику второсортных членов НАТО уже перестали обращаться внимания», — продолжает Жилин. К заявлениям из Таллина, Вильнюса и Варшавы начинают прислушиваться тогда и только тогда, когда какому-нибудь старшему члену Североатлантического альянса необходимо вновь оправдать свои враждебные действия в отношении России.

В реальности все большие игроки на международной арене понимают, что Россия не собирается захватывать Прибалтику. Даже если оставить за скобками все возможные военные причины этого не делать, это не выгодно Москве с чисто экономической точки зрения.

«России совершенно не нужны иждивенцы. А прибалтийские страны — Литва и все остальные — это именно что иждивенческие регионы с неразвитой промышленностью, которые в случае захвата надо будет содержать, в которых надо будет поддерживать порядок. Россия, как вы можете заметить, не спешит присоединять непризнанные ДНР и ЛНР, а ведь это традиционно русскоязычные регионы. Так зачем же ей Прибалтика и планы вторжения туда?» — поясняет Жилин.

Министерство обороны США уже охарактеризовало учения «Запад-2017» как оборонительные и открытые. Это ясно показывает, как сейчас расходятся настроения в центре НАТО и на его периферии. По всей видимости, считает эксперт, в Пентагоне решили, что принципиальную угрозу для НАТО в них может различить лишь только глаз падкого на военные дотации прибалтийского министра обороны.