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Политика
Госдума РФ призвала вынести поведение США на обсуждение Генассамблеи ООН
Политика
Истерика на периферии НАТО: почему в США больше не обращают внимания на Прибалтику
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    Истерика на периферии НАТО: почему в США больше не обращают внимания на Прибалтику

    20:01  26 Сентября 2017
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    Истерика второсортных членов НАТО: почему в США обращать внимание на страны Прибалтики

    Вильнюс обвинил Москву в «симуляции нападения» на Прибалтику. По мнению министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, в рамках завершившихся на прошлой неделе совместных белорусско-российских учений «Запад-2017» был отработан план нападения на прибалтийские страны.

    Кароблис заявил, что на учениях прорабатывались «конвенционные действия против государств высокого технологического уровня, конкретно — НАТО». С каждым днем российские Вооруженные силы становятся сильнее, предупреждает министр. «Несомненно, Россия остаётся вызовом для НАТО», — подчеркнул он.

    Закончил Кароблис тем, что призвал руководство Североатлантического альянса уделить самое пристальное внимание модернизации армии Литвы и ее оборонного комплекса.

    Учения «Запад-2017» посетил лично верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин

    Военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин напоминает, что схожие заявления в последние недели и месяцы звучали не только в Вильнюсе, но и в Варшаве, Таллине и Риге.

    «Второразрядные члены НАТО всегда хотят получить от руководства альянса какие-то деньги для своих оборонных бюджетов, — заявляет военный эксперт. — Для того чтобы получить финансовую поддержку от своих старших союзников, США и Великобритании, они готовы устроить истерику по любому поводу. Латвия, Литва и другие требуют от Пентагона баснословные суммы, в ожидании, что американское оборонное ведомство даст им что-нибудь», — заявил военный эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Следует обратить внимание, что последняя пачка предупреждений о растущей «российской угрозе» последовала из Польши и прибалтийских столиц сразу после сообщения украинского президента Петра Порошенко о том, что Пентагон вскоре выделит его стране военные дотации в размере 500 миллионов долларов.

    «Скорее всего, Литва и другие почувствовали здесь какую-то возможность и хотят, чтобы в оборонный бюджет США на 2018 год был включен и пункт о поддержке младших союзников американцев по НАТО», — высказывает свою точку зрения Александр Жилин.

    «В тех же США на эту русофобскую истерику второсортных членов НАТО уже перестали обращаться внимания», — продолжает Жилин. К заявлениям из Таллина, Вильнюса и Варшавы начинают прислушиваться тогда и только тогда, когда какому-нибудь старшему члену Североатлантического альянса необходимо вновь оправдать свои враждебные действия в отношении России.

    Александр Жилин

    В реальности все большие игроки на международной арене понимают, что Россия не собирается захватывать Прибалтику. Даже если оставить за скобками все возможные военные причины этого не делать, это не выгодно Москве с чисто экономической точки зрения.

    «России совершенно не нужны иждивенцы. А прибалтийские страны — Литва и все остальные — это именно что иждивенческие регионы с неразвитой промышленностью, которые в случае захвата надо будет содержать, в которых надо будет поддерживать порядок. Россия, как вы можете заметить, не спешит присоединять непризнанные ДНР и ЛНР, а ведь это традиционно русскоязычные регионы. Так зачем же ей Прибалтика и планы вторжения туда?» — поясняет Жилин.

    Министерство обороны США уже охарактеризовало учения «Запад-2017» как оборонительные и открытые. Это ясно показывает, как сейчас расходятся настроения в центре НАТО и на его периферии. По всей видимости, считает эксперт, в Пентагоне решили, что принципиальную угрозу для НАТО в них может различить лишь только глаз падкого на военные дотации прибалтийского министра обороны.

    «Пусть поначалу они, быть может, и думали использовать «Запад-2017» в своей пропагандисткой кампании против РФ, американцы быстро вспомнили, что эти учения обсуждались на открытом парламентском заседании Союзного государства Россия — Белоруссия еще в 2015 году. Приглашения на них — а главное, их программа — были разосланы еще в 2016. В США совершенно правильно решили, что тут нечему удивляться и не о чем волноваться», — подводит итог Александр Жилин.

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    Автор: Иван Верихов
    #россия #сша #украина #порошенко #нато #жилин #литва #прибалтика #запад-2017 #кароблис
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