Обочина Европы, максимум: Пушков предрек будущее Украины после конфликта с Венгрией

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Москва, 26 сентября. Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал реакцию МИД Венгрии на подписание закона «Об образовании» на Украине.

«Венгры не поляки: они Украине дискриминации венг-го меньшинства не простят, как прощает ей Варшава культ Бандеры. Обочина Европы, максимум», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Напомним, что на Украине вышел новый закон об образовании, который сокращает возможность обучения на родном языке для национальных меньшинств. В ответ на это МИД Венгрии обещал заблокировать закон о вступлении Украины в ЕС. Кроме того, венгерские власти пообещали, что будут блокировать все инициативы Киева на международных саммитах и собраниях.

Отметим, что с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств на Украине будут изучать предметы на родном языке до 5 класса, затем вся школьная программа будет преподаваться на украинском, а язык нацменьшинств станет отдельной дисциплиной.