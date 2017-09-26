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Политика
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Политика
Обочина Европы, максимум: Пушков предрек будущее Украины после конфликта с Венгрией
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    Обочина Европы, максимум: Пушков предрек будущее Украины после конфликта с Венгрией

    19:18  26 Сентября 2017
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    Обочина Европы, максимум: Пушков предрек будущее Украины после конфликта с Венгрией

    Москва, 26 сентября. Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал реакцию МИД Венгрии на подписание закона «Об образовании» на Украине.

    «Венгры не поляки: они Украине дискриминации венг-го меньшинства не простят, как прощает ей Варшава культ Бандеры. Обочина Европы, максимум», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

    Напомним, что на Украине вышел новый закон об образовании, который сокращает возможность обучения на родном языке для национальных меньшинств. В ответ на это МИД Венгрии обещал заблокировать закон о вступлении Украины в ЕС. Кроме того, венгерские власти пообещали, что будут блокировать все инициативы Киева на международных саммитах и собраниях.

    Обочина Европы, максимум: Пушков предрек будущее Украины после конфликта с Венгрией

    Отметим, что с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств на Украине будут изучать предметы на родном языке до 5 класса, затем вся школьная программа будет преподаваться на украинском, а язык нацменьшинств станет отдельной дисциплиной.

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #пушков #венгрия
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