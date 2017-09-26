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Сотни ядовитых змей остаются в квартире погибшего блогера Валеева
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    Сотни ядовитых змей остаются в квартире погибшего блогера Валеева

    19:04  26 Сентября 2017
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    Сотни ядовитых змей остаются в квартире погибшего блогера Валеева

    Всеволожск, 26 сентября. В квартире трагически погибшего блогера- серпентолога Арслана Валеева во Всеволожске остаются около 300 ядовитых змей и других животных. Об этом заявили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

    Тем не менее, региональные власти не собираются предпринимать никаких мер, поскольку все животные находятся в клетках и террариумах, поэтому не представляют опасности для других жильцов.

    Сотни ядовитых змей остаются в квартире погибшего блогера Валеева

    «Это частная территория, и, по закону, мы не должны туда вмешиваться. Мы можем это сделать, если к нам обратятся полиция или родственники. Животные там в клетках, опасности возникновения эпидемии сейчас нет», — пояснили «Интерфаксу» в правительстве Ленобласти.

    Напомним, что Валаева укусила ядовитая змея, когда он делал очередной выпуск для своего блога. Осознав свое положение, молодой человек записал последние слова для родных и близких. Блогер скончался в больнице.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #змеи #квартира #всеволожск #блогер #валаев
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