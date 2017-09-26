Сотни ядовитых змей остаются в квартире погибшего блогера Валеева

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Всеволожск, 26 сентября. В квартире трагически погибшего блогера- серпентолога Арслана Валеева во Всеволожске остаются около 300 ядовитых змей и других животных. Об этом заявили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Тем не менее, региональные власти не собираются предпринимать никаких мер, поскольку все животные находятся в клетках и террариумах, поэтому не представляют опасности для других жильцов.

«Это частная территория, и, по закону, мы не должны туда вмешиваться. Мы можем это сделать, если к нам обратятся полиция или родственники. Животные там в клетках, опасности возникновения эпидемии сейчас нет», — пояснили «Интерфаксу» в правительстве Ленобласти.

Напомним, что Валаева укусила ядовитая змея, когда он делал очередной выпуск для своего блога. Осознав свое положение, молодой человек записал последние слова для родных и близких. Блогер скончался в больнице.