Украине и Донбассу придется договориться — Матиос

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Киев, 26 сентября. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сравнил конфликт в Донбассе с гражданской войной в Испании и высказал мнение, что украинцам по обе стороны фронта придется договариваться друг с другом.

«Только украинцы должны прийти к согласию, как в случае любой классической войны. Любая война не заканчивается победой, она заканчивается убитыми и ранеными. Соответственно, придется договариваться», — сказал Матиос.

Он также добавил, что украинские элиты не в состоянии договориться друг с другом, поэтому украинцам по обе стороны фронта в Донбассе придется самим договариваться об урегулировании конфликта.