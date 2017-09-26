Дозвонившаяся до Путина онкобольная рассказала о результатах лечения

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Москва, 26 сентября. Онкобольная Дарья Старикова, которая дозвонилась до президента Российской Федерации Владимира Путина во время прямой линии, восстанавливается после очередной операции.

«В целом у меня нормально… Лечение дает, наконец, свои плоды», — цитирует слова девушки «Российская газета».

Как ранее сообщало издание Газета.Ru, 24-летняя жительница Апатитов Дарья Старикова, у которой был диагностирован рак четвертой степени, проходит курс реабилитации в НИИ онкологии имени П. Герцена в Москве.