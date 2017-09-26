В Саратовской области запустили первую солнечную электростанцию

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Саратов, 26 сентября. В Саратовской области заработала первая солнечная электростанция мощностью 15 МВт. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Пугачевская солнечная электростанция — первый подобный объект в Саратовской области, который открывает новые точки роста для региона и, конечно, для самого района. Для нас очень важно, что этот инновационный проект реализуется на территории отдаленного района, практически на границе с Самарской областью», — цитирует пресс-служба саратовского губернатора Валерия Радаева.

Стоимость проекта солнечной электростанции составляет 1,9 млрд рублей. Ее мощности достаточно, чтобы покрыть потребности в электроэнергии всего Пугачевского района. В перспективе объекты солнечной генерации появятся в Ершовском, Новоузенском и Питерском районах.