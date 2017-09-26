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Политика
Сирия: семь боевиков сложили оружие на КПП в Хомсе
Новости Сирии
Сирия сегодня: ВКС РФ нанесли удары по ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусре» в Идлибе и Дейр эз-Зоре
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    Сирия сегодня: ВКС РФ нанесли удары по ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусре» в Идлибе и Дейр эз-Зоре

    19:01  26 Сентября 2017
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    Сирия сегодня: ВКС РФ нанесли удары по ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусре» в Идлибе и Дейр эз-Зоре

    Сирия, 26 сентября. Министерство обороны России опубликовало видео ударов российских ВКС по позициям террористов в провинциях Идлиб и Дейр эз-Зор; у Москвы есть доказательства причастности террористов к химическим атакам в Хан-Шейхуне; САА приближается к позициям курдов. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Минобороны показало рейд ВКС РФ в Сирии

    Минобороны РФ в своем официальном аккаунте в Twitter опубликовало видео ударов крылатыми ракетами по позициям боевиков «Исламского государства»3 (ИГ2, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) и «Джебхат ан-Нусры»4 (запрещена в РФ), нанесенных стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС в провинциях Дейр эз-Зор и Идлиб.

    Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, «стратегические бомбардировщики Ту-95МС провели удары крылатыми ракетами по объектам международных террористических групп в Сирии.

    «Взлетев с аэродрома «Энгельс» в России, бомбардировщики Ту-95 пролетели над территорией Ирана и Ирака для выполнения миссии », — цитирует слова Конашенкова ливанское информагентство Al-Masdar.

    Бомбардировщики сопровождали самолеты Су-30 и Су-35, дислоцированные на прибрежной авиабазе «Хмеймим», — для обеспечения покрытия. В результате авиарейда были уничтожены командные пункты террористов, их оборудование, а также склады боеприпасов. По словам представителя российского оборонного ведомства, «данные объективного контроля подтвердили, что все цели были поражены».

    Доказательства причастности террористов к химатаке в Сирии

    У Москвы есть доказательства, что террористы использовали зарин в сирийском Хан-Шейхуне в апреле, передает ливанское информагентство Al-Masdar со ссылкой на слова директора Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Михаила Ульянова.

    «Мы внимательно следим за ситуацией. Существует огромное количество доказательств, показывающих на террористов, которые отправили бомбу с зарином «на землю» для провокационных целей, зная, что обвинение будет возложено на Дамаск», — уточнил он.

    По словам Ульянова, эксперты отказываются посещать место предполагаемой химической атаки, произошедшей 4 апреля в сирийском Хан-Шейхуне, хотя ситуация с безопасностью позволяет им посетить место происшествия.

    Ни исследователи из миссии по установлению фактов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), ни эксперты Объединенного следственного механизма ОЗХО-ООН не посетили Хан-Шейхун и авиабазу «Шайрат», что как подчеркнул Ульянов, «вызывает возмущение».

    Он также добавил, что 26 октября будет опубликован отчет Объединенного следственного механизма ОЗХО-ООН по Хан-Шейхуну и авиабазе «Шайрат» в Хомсе. Российская сторона намерена подробно изучить документ и установить, насколько тщательно было проведено расследование и насколько оно соответствует или далеко от реальности.

    Доказательства причастности террористов к химатаке в Сирии

    САА приближается к позициям курдов

    Сирийские военные продолжают вытеснять экстремистов ИГИЛ из нескольких деревень и городов, расположенных на восточном берегу Евфрата, приближаясь к районам, контролируемым союзниками США, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Накануне военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) смогли восстановить контроль над деревней Нашид после тяжелых столкновений с боевиками ИГИЛ. По мере продвижения, военнослужащие армии Башара Асада приближаются к позициям поддерживаемого США курдского ополчения. Это говорит о возможности столкновения между курдами и сирийскими войсками.

    В последнее время напряженность между сторонами обострилась. Ранее сообщалось, что союзники США обвинили Россию в бомбардировке курдско-арабских отрядов Сирийских демократических сил (SDF). Напомним, что Минобороны РФ опровергло данную информацию.

    САА приближается к позициям курдов

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    4 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дамаск #асад #конашенков #ульянов #шайрат #хан-шейхун
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