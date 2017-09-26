Замкомандующего Черноморским флотом Куликов стал сенатором от Севастополя

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Москва, 26 сентября. Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы заместителя командующего Черноморским флотом РФ вице-адмирала Валерия Куликова. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Стоит отметить, что на минувшей неделе губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников наделил Валерия Куликова полномочиями члена Совета Федерации РФ от правительства города.

Кроме того, Владимир Путин освободил от должности главу ВКС РФ генерал-полковника Виктора Бондарева, который ранее был наделен полномочиями сенатора от Кировской области, передает «Газета.ру».