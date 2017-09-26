Спортивная красота: столетний Lamborgini и другие культовые модели бренда представили в Питере. ФАН-ТВ

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Музей современного искусства «Эрарта» расширяется. Теперь в заведении работает новый павильон, предназначенный для крупногабаритных экспозиций. Открывать новое пространство выпало грандиозному проекту – выставке коллекции автомобилей легендарной итальянской марки Lamborghini, прославившейся неповторимым дизайном спортивных машин. Выставка так и называется: «Lamborghini. Легенда дизайна». В честь открытия экспозиции в Петербурге прошел небольшой, но зрелищный автопробег. Суперкары на бешеной скорости пронеслись по ЗСД и собрали массу восхищенных взглядов на Дворцовой площади. Желающих подойти к приметным автомобилям находилось предостаточно в любой точке города, куда заходила автоколонна, несмотря на то, что сама она оказалась очень малочисленной. Это вполне объяснимо, ведь средний ценник на серийную модель приближен к двум миллионам евро. Владельцев подобных суперкаров в Петербурге можно пересчитать по пальцам. В «Эрарте» же, по совокупной стоимости экспонатов, сейчас открыта одна из самых дорогих выставок. Корреспонденты ФАН-ТВ прошлись по ней.

Екатерина Атоян-Милюкова, директор «Эрарты» по внешним связям, поприветствовала гостей из Италии и Германии и рассказала о новых возможностях музейного пространства:

– Я очень рада приветствовать всех на открытии этой грандиозной выставки «Lamborghini. Легенда дизайна». Мы очень рады открыть новое пространство именно этим проектом. Оно создано специально для того, чтобы у нас была возможность демонстрировать большие арт-объекты. Таковыми, несомненно, являются и автомобили Lamborghini, которые мы сегодня можем видеть здесь.

На выставке представлено ретро-поколение, например, Lamborghini 400 GT: в свое время эта модель взорвала рынок дорогих автомобилей. Не менее именитая элегантная Miura, которая получила славу в конце 60-х годов, будучи участником серии международных исторических проектов, посвященных автомобилестроению. И, конечно, космические модели последних десятилетий, чей утонченный дизайн граничит с агрессией: Lamborghini Diablo (первая модель, появившаяся на российском рынке) и Lamborghini Gallardo Super Trofeo – суперкар, призер и победитель мировых гонок, сертифицированный при этом и для «гражданского» пользования.

Экскурс в историю машин и в жизнь создателя марки – Ферруччо Ламборгини – для журналистов провел директор музея Lamborghini в Италии Антонио Гини.

– Ферруччо Ламборгини – это человек, чьей страстью были машины и моторы, – рхранитель истории. – Как вы знаете, в той же области работал и Энцо Феррари. После войны Ферруччо Ламборгини превратил свою страсть в работу и начал строить сначала тракторы, позже перешел к строительству вот таких необычных моторов. В 1963 году человек, обожавший автомобили, сказал: «Я построю машину лучше, чем все остальные!»

Первый автомобиль Ферруччо спроектировал сам, но после обратился в дизайнерское бюро, чтобы быть уверенным – его машина станет самой красивой и самой сильной. При этом, итальянец не собирался создавать гоночные автомобили, рассказал Антонио Гини. Просто мощь и красота настолько впечатляла новоиспеченных владельцев, что те сами хотели, чтобы машины этой марки участвовали в спортивных соревнованиях. Сегодня в «Эрарте» можно наблюдать разные этапы становления бренда.

– Здесь вы можете увидеть разные эпохи. Это, например, автомобиль 60-х годов (речь о Lamborghini 400 GT – прим.ред.). Очень элегантная, очень итальянская. Аристократический дизайн. Конечно, это особенная вещь, говорить об аристократической элегантности в Санкт-Петербурге, потому что сам по себе город именно такой, именно здесь об этом и нужно говорить.

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Антонио Гини признался, что влюблен в Северную столицу и рад привозу сюда музейных экспонатов из Италии. Выставка занимает два этажа, и, кроме автомобилей, на ней можно увидеть модели в масштабе 1: 4, как уже выпущенные, так и еще только проектируемые. А также двигатели в разрезе, документальные фильмы о Lamborghini, эскизы и чертежи, которые рисуются без помощи компьютерной графики – исключительно вручную.

Нужно отметить, что фирменный дизайн Lamborghini хоть и менялся с течением времени, но всегда оставался узнаваемым: даже когда видишь какую-то модель впервые, марку определить несложно. Эту индивидуальность удалось сохранить даже после 1978 года, когда компания объявила себя банкротом. Сегодня концерном Automobili Lamborghini SpA целиком и полностью владеет компания Audi AG. О том, как исконно итальянским суперкарам живется под эгидой немецких коллег, корреспондентам ФАН-ТВ во время пресс-конференции рассказал президент и главный исполнительный директор Automobili Lamborghini SpA Стефано Доменикале:

– Присоединение к Audi позволило Lamborghini продолжать свою деятельность. Сейчас наша компания занимает стабильные позиции на рынке, инженеры могут проектировать новые модели, мы можем развивать рост марки. До связи с этим концерном дела у Lamborghini шли не очень хорошо, Audi стала для нас рукой помощи. Главное, что мы развиваемся дальше в своем стиле и характере.

На бренд Lamborghini не оказывается никакого давления со стороны новых владельцев, это подтвердил и нынешний шеф-дизайнер компании Митя Боркерт, который раньше занимал аналогичную должность в Porsche. Более того, Боркерт рассказал, что имеет возможность встречаться и обсуждать новые замыслы с уже 79-летним Марчелло Гандини – одним из главных дизайнеров Lamborghini за всю историю марки.

– Создавать автомобили – это в принципе непросто. А создавать такие машины, как Lamborghini, это очень непросто, – поделился Боркерт. – Но также это большое счастье и ответственность. Конечно, каждая модель отличается, но они могут повторять линии предыдущих. Так, выдерживается фирменный стиль, присущий Lamborghini. Мы, собираясь вместе с коллегами в дизайн-студии, обсуждаем все новые предложения, договариваемся и приходим к интересному решению. Это тот случай, когда работа – одно сплошное удовольствие.

Добавим, что самое свежее решение марки тоже можно увидеть на выставке в Петербурге. Пока только в виде проекта, однако «Эрарта» стала одним из первых мест, где открыто демонстрируется, как будет выглядеть новая модель. На взгляд съемочной группы ФАН-ТВ, она имеет явное родство не только со спорткарами, но и с кроссоверами.

Напоследок корреспонденты ФАН-ТВ попросили Антонио Гини, рассказать, каким из экспонатов особенно гордится он лично и компания в целом.

– Кроме всего прочего, мы очень горды и благодарны, что нас пригласили в Петербург. На этой выставке, конечно, самый ценный экземпляр – это «столетник» (Lamborghini Centenario – прим.ред.), который был выпущен к 100-летию со дня рождения Ферручо Ламборгини, – поведал директор итальянского музея. – Lamborghini, в принципе, очень маленькая фирма, где все модели эксклюзивны и хотят оставаться такими. Поэтому в год вообще выходит не более 350 автомобилей, а «столетников» вышло всего 20 штук.

Выставка в Музее и галереях современного искусства «Эрарта» открыта до 17 декабря 2017 года.

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