Нобелевская премия в 2017 году превысила $1 млн

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Стокгольм, 26 сентября. Размер Нобелевской премии превысил миллион долларов. Как сообщает оргкомитет престижной награды, в 2017 году размер премии составит 9 млн шведских крон, что эквивалентно 1,12 млн долларов. Такое решение было принято советом директоров Фонда Нобеля 14 сентября.

Нобелевский комитет объявит имена лауреатов 2017 года 2 октября. Напомним, что Нобелевская премия ежегодно вручается за достижения в области физики, химии, медицины, литературы и экономики. Кроме того, престижная награда вручается выдающимся политикам и общественным деятелям за укрепление мира.