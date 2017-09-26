Сирия в условиях сговора США и ИГИЛ*: как на самом деле курды освобождают нефтяные месторождения в Дейр эз-Зоре

В Избранное

В СМИ появляются все новые и новые признания боевиков ИГ2 (запрещено в РФ) о связях террористической организации с Соединенными Штатами Америки и их курдскими «партнерами».

Во вторник Twitter-канал популярного независимого аналитического центра Warfare Worldwide опубликовал видеозапись, на которой террорист т.н. «Исламского государства»3, захваченный в плен военнослужащими правительственной армии Сирии сообщает сенсационные подробности о фактах сговора ИГИЛ1 и курдских отрядов SDF. На видео сидящий у стены мужчина рассказывает, что боевики ИГИЛ1 сотрудничают с представителями SDF при участии американских советников.

«Меня зовут Мухаммад Хсен Аль Хамад. Мы прибыли на завод Табия и подготовили его для того, чтобы курды туда зашли и снимали там. Курды и американцы пообещали нам защиту. Мы тогда были в Ракке и вели там военные действия, наш главный покупал оружие у курдов, тогда они нам предложили свою помощь и сказали, что это для того, чтобы нас не убили силы режима», — говорит боевик на видео.

Ранее издание Arabitoday опубликовало видео, доказывающее сотрудничество США с ИГ (запрещено в РФ).

В видеоролике один из сотрудников службы безопасности «Исламского Государства» (запрещено в РФ) Мухаммад Мусса Аш Шавах по кличке «Абу Араб», который был арестован в провинции Дейр эз-Зор, признался в связях террористов ИГ (запрещено в РФ) с США.

По признаниям «Абу Араба», его группа получила приказ от одного из эмиров «Исламского государства» (запрещено в РФ) Абу Зайды пропустить курдские отряды на территорию нефтеперерабатывающего завода Коноко в Табии, чтобы те сняли несколько видеороликов, доказывающих их «контроль» над объектом.

Разумеется, соглашение было, если так можно сказать, «двусторонним». Со своей стороны курды обещали не открывать огонь по боевикам ИГ (запрещено в РФ) в этом районе.

Причем, арестованный боевик пояснил, что эту же схему курды использовали при «взятии» и «освобождении» нефтяных месторождений Эсба и Джафра. Кроме этого, по словам «Абу Араба» Соединенные Штаты планируют объединить усилия курдов и «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Дейр эз-Зоре, чтобы помешать продвижению правительственных войск.

В условиях сговора курдов и США с террористами ИГИЛ (запрещено в РФ), сирийской армии необходимо сосредоточить все свои усилия на том, чтобы обогнать курдские формирования и занять как можно большие территории. Однако сил на плацдарме, который создали правительственные силы на левом берегу Евфрата, недостаточно. По информации с официального Twitter-канала элитного спецподразделения «Охотников на ИГИЛ», только они действуют активно на левом берегу Евфрата при поддержке ВКС РФ. Ставшая уже традиционной нерешительность сирийской армии в очередной раз ставит под удар одно из своих самых боеспособных подразделений и ведет к потере контроля над территориями провинции Дейр эз-Зор.

Ранее полковник в отставке, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) заметил, что динамика развития боевых действий в Сирии, особенно по освобождению от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) провинции Дейр эз-Зор, приводит к тому, что курдские формирования выступают де-факто единым фронтом с ИГИЛ:

«К великому сожалению, на сегодняшний день мы видим некое содействие боевикам «Исламского государства» (запрещено в РФ) со стороны Соединенных Штатов Америки, которые проводят отряды «Демократических сил Сирии» через территории «Халифата». Организуются атаки для того, чтобы отвлечь внимание».

Эксперт провел историческую аналогию с событиями Второй Мировой войны:

«Красная армия билась в кровь с немецко-фашистскими захватчиками, продвигаясь к Берлину, а, в то же время, с другой стороны города просто сдавались в пользу наших союзников. Складывается такое же впечатление, что для курдских вооруженных формирований создается благоприятный режим боевых действий, когда они проходят десятки километров, не делая ни единого выстрела, освобождая территорию».

По мнению эксперта, вызывает опасения и тот факт, что нефтегазовые поля в провинции Дейр эз-Зор по-прежнему подпитывают самую большую и самую богатую террористическую организацию в мире — «Исламское государство» (запрещено в РФ), позволив ранее «Халифату» расшириться и укрепиться как некое образование:

«При этом надо учитывать, что «Охотники на ИГИЛ» — это передовой летучий отряд, который, во всяком случае, позволяет говорить о том, что силы Башара Асада есть на левом берегу, но, конечно же, в одиночку «Охотники на ИГИЛ» ситуацию переломить не смогут. Безусловно, нужна переправка основных сил правительственных войск для того, чтобы зачистить территорию провинции Дейр эз-Зор от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ)».

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.