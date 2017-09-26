Сирия и военные базы США: почему американцы закрыли Аз-Закр на сирийско-иракской границе

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Сообщается, что Соединенные Штаты Америки закрыли одну из своих военных баз на юге Сирии. Речь идет о базе Аз-Закф, которую в рамках достигнутых ранее договоренностей о юго-западной зоне деэскалации покинули американские военнослужащие.

Представитель пресс-службы Пентагона Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, что возглавляемая США международная коалиция открыла и закрыла несколько баз по всей территории Сирии и Ирака в соответствии с требованиями оперативной обстановки и ходом военной кампании:

«По поводу зон деэскалации я советую обратиться в госдепартамент. Министерство обороны концентрируется на военном разгроме ИГ2 (запрещено в РФ)».

Однако, как подтвердил сам Рэнкин-Гэллоуэй, Соединенные Штаты сохраняют свое присутствие на базе Ат-Танф, которая располагается в 70 километрах от Аз-Занфа. Представитель пресс-службы Пентагона также сообщил, что США продолжает там готовить группировку проамериканских боевиков «Джейш Магавир ат-Таура».

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) объяснил закрытие американской базы тем, что военные объекты США, которые располагались у пограничного перехода Ат-Танф, были призваны, в первую очередь, помешать распространению сирийских и проиранских формирований, которые двигались через Эс-Сувейду к сирийско-иракской границе:

«Американцам требовались передовые базы в этом районе для обеспечения поддержки группам боевиков, которые пытались помешать продвижению сирийских и проиранских формирований. Но вся группировка, которая была развернута вокруг ат-Танфа, состоящая из американского и британского спецназа, иорданских военных на границе и группы боевиков из числа проамериканской сирийской оппозиции, была обойдена проправительственными формированиями через пустыню».

Эксперт напомнил, что силы Башара Асада в начале лета фактически отрезали проамериканскую группировку и лишили ее возможности продвижения к Абу-Кемалю, стратегического пункта, который обеспечивал возможность трансфера крупных сил «Исламского государства»3 (запрещено в РФ) из Ирака в Сирию:

«Сирийские и проиранские формирования, в первую очередь, пытались добиться установления контроля над сирийско-иракской границей в результате взятия под контроль погранпереходов и стратегических городов на границе с Ираком. Американцы еще в 2016 году пытались с использованием боевиков взять Абу-Кемаль, но это закончилось поражением и бегством на территорию Иордании через те районы, которые сейчас контролирует сирийская армия».

Соответственно, сейчас Соединенные Штаты лишены возможности продвигаться напрямую к Абу-Кемалю:

«Поскольку «Исламское государство» (запрещено в РФ) было изгнано из этого района, возможности обосновывать там свое присутствие у США все меньше, к тому же, стратегическое значение баз на сирийско-иракской границе снижается, поскольку он был важен только с точки зрения участия американцев в гонке к сирийско-арабской границе».

Эксперт отметил, что США, естественно, часть сил, базировавшихся в этом районе, перебросили на север:

«Причем, группировки, которые отказались это делать, были сняты американцами с довольствия и некоторые из них перебежали на сторону Башара Асада, разразившись дальнейшими обвинениями в адрес США, что те пытались заставить их воевать с ИГИЛ1 (запрещено в РФ) после того, как готовили воевать против сирийских правительственных воск».

Однако часть американских боевиков все-таки появилась в районе Аш-Шаддади:

«Там они поддерживают действия «Демократических сил Сирии» (SDF) и американского спецназа по расширению зоны контроля в провинции Дейр эз-Зор. Часть сил из района Ат-Танфа была выведена на территорию Иордании, где расположены лагеря ЦРУ и Иорданской военной разведки, которые курировали эти группировки. Значение Ат-Танфа упало и я не удивлюсь, если в конечном итоге они и из Ат-Танфа уйдут».

Эксперт отметил, что сейчас Ат-Танф, сам по себе, не слишком важен, потому что позволяет контролировать только кусок пустыни, где нет нефти и стратегически важных пунктов, а границу прекрасно контролируют и без этой базы:

«Закрытие лагерей и военных баз, которые мы сейчас видим, — это признание того, что игра, которую американцы вели на юге Сирии, в значительной степени потерпела неудачу, поэтому они сейчас переключают внимание на операции в северных районах провинции Дейр эз-Зор».

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.