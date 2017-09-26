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Политика
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Россия
Александр Сергеев избран президентом РАН
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    Александр Сергеев избран президентом РАН

    18:31  26 Сентября 2017  /обновлено: 18:39  26 Сентября 2017
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    Александр Сергеев избран президентом РАН

    Москва, 26 сентября. Директор Института прикладной физики Российской академии наук Александр Сергеев был избран на пост президента РАН.

    Как передает «Интерфакс», во втором туре голосования Сергеев набрал 1045 голосов. Непосредственно исполняющего обязанности научного руководителя Института океанологии имени Ширшова РАН Роберта Нигматулина поддержали 412 человек.

    Ранее издание Газета.Ru сообщило о том, что кандидатуру Александра Сергеева поддержал экс-президент Российской академии наук Владимир Фортов.

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    Автор: Алексей Громов
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