Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Новости Сирии
В Пентагоне заявили, что Иран активизировал свою деятельность в Сирии и Йемене
Общество
Росгвардия собирается ввести лицензию на продажу пневматического оружия
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Росгвардия собирается ввести лицензию на продажу пневматического оружия

    18:25  26 Сентября 2017
    46

    Росгвардия собирается ввести лицензию на продажу пневматического оружия

    Москва, 26 сентября. Росгвардия разрабатывает проект о введении лицензии на продажу пневматического оружия мощностью до 7,5 джоуля. Соответствующее заявление сделал глава управления лицензионно-разрешительной работы Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Сергей Деревяшкин.

    В комментарии ТАСС Деревяшкин сказал, что сотрудники ведомства прорабатывают вопрос об изменении законодательства об оружии для исключения инцидентов, подобных стрельбе в школе Ивантеевки.

    В частности, Росгвардия собирается ввести лицензирование на покупку пневматики мощностью до 7,5 джоуля.

    «В настоящее время без лицензии оружие мощностью до 3,5 джоуля могут купить даже несовершеннолетние, а до 7,5 джоуля — совершеннолетние», — заявил Деревяшкин.

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #росгвардия #оружие
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 102289

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29369

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42728

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22699

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8737
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: бомбардировщики ВКС РФ нанесли удары по террористам в Дейр эз-Зоре и Идлибе

        Сирия: бомбардировщики ВКС РФ нанесли удары по террористам в Дейр эз-Зоре и Идлибе

        16:31   26 Сентября 2017
        1332
        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        14:51   26 Сентября 2017
        528
        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        13:47   26 Сентября 2017
        557
        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        12:07   26 Сентября 2017
        2134