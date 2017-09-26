Росгвардия собирается ввести лицензию на продажу пневматического оружия

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Москва, 26 сентября. Росгвардия разрабатывает проект о введении лицензии на продажу пневматического оружия мощностью до 7,5 джоуля. Соответствующее заявление сделал глава управления лицензионно-разрешительной работы Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Сергей Деревяшкин.



В комментарии ТАСС Деревяшкин сказал, что сотрудники ведомства прорабатывают вопрос об изменении законодательства об оружии для исключения инцидентов, подобных стрельбе в школе Ивантеевки.

В частности, Росгвардия собирается ввести лицензирование на покупку пневматики мощностью до 7,5 джоуля.