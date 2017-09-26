Сирия новости 26 сентября 19.30: ВВС Израиля ударили по позициям «Хезболлы» в Эль-Кунейтре, ИГ закрывает школы в Даръа

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Сирия, 26 сентября. ВВС Израиля нанесли удары по позициям «Хезболлы» в Эль-Кунейтре, в Даръа террористы ИГ2 закрывают школы, подкрепление САА направляется в Идлиб для борьбы с «Джебхат ан-Нусрой»4. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА на востоке Хомса, наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, Хаме и Эль-Кунейтре, перебрасывают подкрепление в Идлиб.

«Исламское государство»: закрывает школы в Даръа, атакует позиции SDF в Ракке.

«Тахрир аш-Шам»: продолжает обстрел поселения Аль-Кардаха в Латакии.

Курды: освободили от ИГ город в Дейр эз-Зоре, захватили госпиталь и склад медикаментов ИГ в Ракке.

Провинция Дамаск

Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) нанесла ракетные удары по позициям боевиков в районе Джобар Восточной Гуты, сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@Doumarevolutio1). Другой местный источник пишет в Twitter (@Ghouta_GMC), что армия Башара Асада наносит удары по зонам дислокации радикальных группировок в районе Мадира. Также боестолкновения между правительственными войсками и оппозиционными формированиями наблюдаются в районе Хараста, сообщает Twitter-канал (@ShahbaPress). Военный источник в Telegram (@SRNN2011) передает, что боевики открыли огонь по расположениям сирийской армии в районе Таль Дербиле.

Провинция Латакия

Боевики радикальной исламистской коалиции «Тахрир аш-Шам» продолжают обстреливать мирные районы поселения Аль-Кардаха. Местный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@ennaharonline), что сторонники «Джебхат ан-Нусры» выпустили 12 ракет по населенному пункту. Ранее сообщалось, что под ударами «Ан-Нусры» погибло два мирных жителя, еще 10 гражданских лиц получили тяжелые ранения.

Также стало известно, что боевики радикальной оппозиции сбили разведывательный дрон Сирийской арабской армии (САА) в районе высот Ат-Туфахия.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает продвижение на востоке провинции Хомс. Эффективная работа российских летчиков помогла солдатам армии САР освободить от террористов «Исламского государства»3 еще несколько деревень в окрестностях Джубб аль-Джарра. Об этом сообщает военный источник в Telegram (@C_Military1). Ранее сирийская армия под прикрытием ВКС России зачистила от радикальных исламистов ИГИЛ1 ряд населенных пунктов в районе Аль-Мукаррамии, а также поселения Ум аль-Риш и Аль-Нака, расположенные к северо-востоку от Джубб аль-Джарра.

Провинция Дейр эз-Зор

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) освободили от террористов «Исламского государства» город Сувар, расположенный к северо-востоку от административного центра провинции Дейр эз-Зор. Об этом пишет один из военных источников в социальной сети Twitter (@AfarinMamosta).

Ранее сообщалось, что курдские военизированные формирования при поддержке ВВС международной коалиции продвигаются с севера провинции Дейр эз-Зор. Военные эксперты отмечают, что курдские подразделения беспрепятственно проникают в районы, подконтрольные ИГ, и заявляют об их освобождении, не вступая в бой с радикальными исламистами. Кроме того, продвижение SDF по территории региона сопровождается жертвами среди мирного населения.

Провинция Даръа

Боевики группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству» закрывают школы в населенном пункте Тасиль, сообщает Yaqeen News. Ранее жители поселения вышли на акцию протеста против запрета преподавания предметов, не соответствующих программе ИГ, а также против запрета посещать школу девочкам. По данным информационного агентства, после митинга местные жители боятся, что террористы ИГ проведут ряд казней тех, кто участвовал в акции протеста. Сегодня утром колонна из 15 бронированных автомобилей ИГИЛ проехала по главной улице поселения. Yaqeen News сообщает также, что радикальные исламисты изъяли у всех жителей населенного пункта приборы для приема телевизионного и радиовещания.

Провинция Идлиб

Информационное издание Muraselon сообщает, что для борьбы с исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой» в провинцию Идлиб передислоцируются бригады элитного подразделения Сирийской арабской армии (САА) «Силы Тигра». Напомним, в настоящее время удары по укрепрайонам террористов «Ан-Нусры» в Идлибе наносят ВКС России. После переброски в регион сил спецподразделения сирийской армии, бригады «Сил Тигра» под воздушным прикрытием ВКС РФ смогут значительно продвинуться в зачистке от радикалов подконтрольных «Тахрир аш-Шам» на данный момент территорий.

Турция закрыла контрольно-пропускной пункт Атама, расположенный на севере провинции Идлиб. Информационное агентство Almanar News отмечает, что о причинах остановки работы КПП не сообщается.

Провинция Ракка

Боевики спецотрядов «Исламского государства» атаковали штабы Демократических сил Сирии (SDF) в кварталах Аль-Машляб и Аль-Синаа города Ракка. Кроме того, террористы напали на расположения бойцов курдского ополчения в деревне Ракка ас-Самраа. О наступлении сил «Исламского государства» пишет подконтрольное террористической организации информационное агентство «Аль-Амак».

В это же время бойцы курдского ополчения захватили полевой госпиталь и склад медикаментов ИГИЛ в административном центре провинции Ракка. Об этом сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@DaeshCrimes).

Провинция Хама

Боевики радикальной оппозиции атаковали расположения Сирийской арабской армии (САА) в деревне Мхарде. По данным военного Telegram-канала (@SRNN2011) повстанцы используют при штурме позиций САА танки и ракетные установки. Также обстрелу со стороны радикалов подверглись укрепления армии САР в районе поселения Сальхаб на северо-западе провинции Хама.

В свою очередь солдаты Сирийской арабской армии (САА) ведут обстрел позиций антиправительственных формирований в районе Аль-Латамины и Кафр Зеты. Об этом пишет военный источник в социальной сети Twitter (@shamna_tv).

Провинция Эль-Кунейтра

Местный источник в Twitter (@Syria_brother) передает, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков в деревне Джабата Аль Хашаб.

Военная авиация Израиля нанесла удар по позициям движения «Хезболла» в провинции Эль-Кунейтра, передает военный Twitter-канал (@HalabTodayTV). Автор публикации отмечает, что ракетно-бомбовый удар был нанесен в районе базы Сирийский арабской армии (САА).

Ирак

В городе Раух на западе провинции Анбар бойцами армии Ирака и отрядов народного ополчения ликвидирован один из командиров террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает Alsumaria News.

В недавно освобожденных от ИГИЛ населенных пунктах провинции Дияла созданы отряды народного ополчения, пишет Alsumaria News. По данным информационного агентства, подразделения «Хашд аш-Шааби» появились в поселениях Аль-Бубакр, Аль-Бухаяль и Аль-Буавад, расположенных в 60 километрах к северу от Бакубы. Отмечается, что главная задача ополченцев – следить за порядком в родных поселениях и не допускать возвращения в них радикальных исламистов ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)