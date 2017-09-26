Поклонская рассказала, как можно пообщаться с Николаем II

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Москва, 26 сентября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала журналистам о возможном разговоре с последним российским императором Николаем II.

Депутат пояснила, что совсем не обязательно представлять себе подобные встречи, передает Газета.Ру. По ее словам, можно сходить в православный храм и обратиться там к Николаю II и другим святым, как делают многие верующие люди. Содержание разговора с Николаем II она раскрывать отказалась.

«Но это настолько личное… . Я уже все сказала и повторю, что в обиду нашу Веру и наших Святых я не дам. Все остальное касается только меня», — заявила Поклонская в интервью сайту телеканала «Звезда».

Ранее Поклонская заявила, что просмотр фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда» — это грех, при совершении которого люди становятся сопричастными к осквернению православной веры.