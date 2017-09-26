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Политика
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Общество
Ростуризм предупредил россиян о возможном извержении вулкана на Бали
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    Ростуризм предупредил россиян о возможном извержении вулкана на Бали

    18:35  26 Сентября 2017
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    Ростуризм предупредил россиян о возможном извержении вулкана на Бали

    Москва, 26 сентября. Ростуризм порекомендовал россиянам соблюдать меры предосторожности из-за активности вулкана Агунг на острове Бали. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.

    Россиянам советуют в случае извержения вулкана воспользоваться респираторными или медицинскими масками, любыми тканевыми повязками или полотенцами, чтобы защитить дыхательные пути. Также рекомендуется носить солнечные очки и закрытую одежду для предотвращения ожогов. Гражданам РФ напоминают, что они могут встать на консульский учет на сайте Консульского департамента МИД России.

    «Посольство Российской Федерации в Республике Индонезии рекомендует российским гражданам, находящимся на острове Бали, не выезжать в центральные и северо-восточные районы острова», — добавили в ведомстве.

    Ростуризм предупредил россиян о возможном извержении вулкана на Бали

    Напомним, на Бали введен наивысший уровень опасности в связи с возможным извержением вулкана Агунг. Режим чрезвычайного положения действует на острове до 1 октября.

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    Автор: Борис Любимов
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