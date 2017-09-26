Ростуризм предупредил россиян о возможном извержении вулкана на Бали

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Москва, 26 сентября. Ростуризм порекомендовал россиянам соблюдать меры предосторожности из-за активности вулкана Агунг на острове Бали. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.

Россиянам советуют в случае извержения вулкана воспользоваться респираторными или медицинскими масками, любыми тканевыми повязками или полотенцами, чтобы защитить дыхательные пути. Также рекомендуется носить солнечные очки и закрытую одежду для предотвращения ожогов. Гражданам РФ напоминают, что они могут встать на консульский учет на сайте Консульского департамента МИД России.

«Посольство Российской Федерации в Республике Индонезии рекомендует российским гражданам, находящимся на острове Бали, не выезжать в центральные и северо-восточные районы острова», — добавили в ведомстве.

Напомним, на Бали введен наивысший уровень опасности в связи с возможным извержением вулкана Агунг. Режим чрезвычайного положения действует на острове до 1 октября.