Совет Европы напомнил Порошенко об уважении к языкам нацменьшинств

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Брюссель, 26 сентября. Языки национальных меньшинств Украины необходимо уважать, заявил пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген. Спикер подчеркнул, что Совет разочарован принятием закона об образовании Киевом без консультаций со Страсбургом.

Украинский президент Петр Порошенко подписал закон об образовании, предусматривающий «украинизацию» в школах. По словам пресс-секретаря генсека Совета Европы Дэниела Хольтгена, Страсбург разочарован решением Киева, который принял закон о языке без соответствующих консультаций.

«Языки меньшинств нужно уважать», — заявил он.

Рада приняла закон об образовании, согласно которому с сентября 2018 года школьники с 5 класса перейдут на обучение на украинском языке, а родной язык сделают отдельным предметом. Нормативным актом предусмотрен также полный переход на преподавание на государственном языке с 2020 года.

Российская сторона заявила, что у соседних с Украиной государств новый закон вызвал озабоченность, поскольку некоторые его положения нельзя назвать «современными и удачными».