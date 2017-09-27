Шойгу вручил матросу из Башкирии награду за мужество

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Москва, 27 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил моряку из Башкирии Айгизу Кулахметову награду за мужество.

Награждение состоялось в Национальном центре министерства обороны РФ, в рамках вручения памятных статуэток за участие в конкурсе «Армия России». Айгиз Кулахметов получил из рук главы военного ведомства Сергея Шойгу награду в номинации «Мужество и честь».

В Минобороны РФ сообщают, что в апреле текущего года моряк, рискуя своей жизнью, помог спастись из ракетной шахты атомной подводной лодки двум женщинам-малярам, которым стало плохо на рабочем месте. Айгиз Кулахметов спустился на глубину в 20 метров, привел женщин в чувство и вытащил их на себе на поверхность.