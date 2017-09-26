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Новости Сирии
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Общество
СК РФ проверит коллекторов, рассылавших в соцсетях фотографии детей с крестами на лицах
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    СК РФ проверит коллекторов, рассылавших в соцсетях фотографии детей с крестами на лицах

    18:19  26 Сентября 2017
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    СК РФ проверит коллекторов, рассылавших в соцсетях фотографии детей с крестами на лицах

    Москва, 26 сентября. Следователи проверяют информацию о петербургских коллекторах, которые рассылали в социальных сетях фотографии детей с крестами на лицах, сообщили в СК РФ.

    «На сайте одного из телеканалов была опубликована информация о том, что коллекторы угрожали убийством семье жителя Санкт-Петербурга, а также повредили его имущество», — рассказали следователи.

    СК РФ проверит коллекторов, рассылавших в соцсетях фотографии детей с крестами на лицах

    Они отметили, что коллекторы рассылали в социальных сетях фотографии 10 детей с крестами на лицах. Отмечается, что ни петербуржец, получивший послание с угрозой, ни его жена, ни один член его семьи денег в долг не брали. Выяснилось, что сестра пострадавшего является подругой должницы.

    «Данная информация будет проверена в рамках уже возбужденного уголовного дела», — рассказали в пресс-службе СК РФ.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #дети #петербург #коллекторы #долг #ск рф
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