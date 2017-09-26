СК РФ проверит коллекторов, рассылавших в соцсетях фотографии детей с крестами на лицах

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Москва, 26 сентября. Следователи проверяют информацию о петербургских коллекторах, которые рассылали в социальных сетях фотографии детей с крестами на лицах, сообщили в СК РФ.

«На сайте одного из телеканалов была опубликована информация о том, что коллекторы угрожали убийством семье жителя Санкт-Петербурга, а также повредили его имущество», — рассказали следователи.

Они отметили, что коллекторы рассылали в социальных сетях фотографии 10 детей с крестами на лицах. Отмечается, что ни петербуржец, получивший послание с угрозой, ни его жена, ни один член его семьи денег в долг не брали. Выяснилось, что сестра пострадавшего является подругой должницы.