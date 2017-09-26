Марков о встрече с Теффтом: «У антипутинцев скривились лица, будто они прокисших щей хлебнули»

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Москва, 26 сентября. Посол США Джон Теффт покидает Россию. Как сообщил по итогам встречи с дипломатом председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии в Общественной палате РФ Сергей Марков, у «антипутинцев» скривились лица при виде дружеского общения сторонников президента РФ с послом США.

Своими впечатлениями от прощания с Теффом Марков поделился на своей странице в Facebook.

«Вы бы видели скривившиеся лица антипутинцев, которые там были, от того, что такие сторонники Путина, как я, спокойно и дружески общаются с послом. Как будто они прокисщих щей хлебнули», — написал Марков.

Член ОП добавил, что «антипутинцы» хотят травить всех сторонников российского лидера, в том числе и его, чтобы дипломаты общались только с ними самими.

«Но мы прорываем блокаду. За это они ненавидят нас вдвойне», — добавил Марков. Он пожелал Теффту «семейного счастья на пенсии» и призвал писать мемуары, в которых расскажет правду о роли США в организации цветных революций.

Напомним, 23 сентября Теффт заявил, что покинет РФ вместе с семьей в течение недели. Новым послом США в России станет Джон Хантсман, однако его кандидатуру еще должен утвердить сенат.