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Политика
Сирия: семь боевиков сложили оружие на КПП в Хомсе
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    Главные новости 26 сентября

    19:00  26 Сентября 2017
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    Главные новости 26 сентября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей вторника, 26 сентября.

    Силы противовоздушной обороны Сирии сбили неизвестный объект в небе над военным аэродромом «Меззе» неподалеку от Дамаска. Сирия: ПВО сбили неизвестный объект в небе над аэродромом под Дамаском.

    Глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров рассказал, когда США откроют свое «истинное лицо» в Сирийской Арабской Республике.  Лавров рассказал, когда Вашингтон покажет свое «истинное лицо» в Сирии.

    В Закарпатье жители села Слобода избили пришлых грибников и разломали их автомобиль. Уцелели только заблудившиеся в лесу, позже их нашли спасатели. Грибные разборки по-украински: Жгите им машины, бросайте их в канаву.

    В метро Лондона прогремел взрыв, сообщили источники из столицы Великобритании. Взрыв прогремел в метро Лондона.

    Президент России Владимир Путин поздравил по телефону канцлера ФРГ Ангелу Меркель с успехом блока ХДС/ХСС на выборах в бундестаг. Путин по телефону поздравил Меркель с победой на выборах в Бундестаг.

    Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт опровергла причастность американской стороны к гибели российского генерала Валерия Асапова. Причастность очевидна: эксперт оценил вероятность гибели российского генерала в Сирии из-за США.

    ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в провинции Идлиб, которые были расположены вдали от населенных пунктов. Сирия новости 26 сентября 07.00: ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в провинции Идлиб, никто из мирных жителей не пострадал.

    Российские военные специалисты автодорожной службы возвели мост для переброски тяжелой техники через реку Евфрат в нескольких километрах от Дэйр эз-Зора. Сирия: российские военные возвели мост для переброски тяжелой техники через Евфрат у Дейр эз-Зора.

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    Автор: Алексей Громов
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