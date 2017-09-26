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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей вторника, 26 сентября.

Силы противовоздушной обороны Сирии сбили неизвестный объект в небе над военным аэродромом «Меззе» неподалеку от Дамаска. Сирия: ПВО сбили неизвестный объект в небе над аэродромом под Дамаском.

Глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров рассказал, когда США откроют свое «истинное лицо» в Сирийской Арабской Республике. Лавров рассказал, когда Вашингтон покажет свое «истинное лицо» в Сирии.

В Закарпатье жители села Слобода избили пришлых грибников и разломали их автомобиль. Уцелели только заблудившиеся в лесу, позже их нашли спасатели. Грибные разборки по-украински: Жгите им машины, бросайте их в канаву.

В метро Лондона прогремел взрыв, сообщили источники из столицы Великобритании. Взрыв прогремел в метро Лондона.

Президент России Владимир Путин поздравил по телефону канцлера ФРГ Ангелу Меркель с успехом блока ХДС/ХСС на выборах в бундестаг. Путин по телефону поздравил Меркель с победой на выборах в Бундестаг.

Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт опровергла причастность американской стороны к гибели российского генерала Валерия Асапова. Причастность очевидна: эксперт оценил вероятность гибели российского генерала в Сирии из-за США.

ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в провинции Идлиб, которые были расположены вдали от населенных пунктов. Сирия новости 26 сентября 07.00: ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в провинции Идлиб, никто из мирных жителей не пострадал.

Российские военные специалисты автодорожной службы возвели мост для переброски тяжелой техники через реку Евфрат в нескольких километрах от Дэйр эз-Зора. Сирия: российские военные возвели мост для переброски тяжелой техники через Евфрат у Дейр эз-Зора.