Трамп призвал Демократическую и Республиканскую партии США сплотиться

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Вашингтон, 26 сентября. Демократическая и Республиканская партии США должны сплотиться и сделать то, что будет лучше для народа. Об этом заявил во вторник президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

TRUMP SAYS TIME FOR BOTH PARTIES TO COME TOGETHER AND DO WHAT'S BEST FOR AMERICAN PEOPLE — Hartswell Capital (@hartswellcap) September 26, 2017

Напомним, ранее глава США Дональд Трамп раскритиковал действия сенатора от штата Аризона Джона Маккейна, который не стал поддерживать план реформы здравоохранения.