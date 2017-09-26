Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Новости Сирии
В Пентагоне заявили, что Иран активизировал свою деятельность в Сирии и Йемене
Политика
Замглавы МИД РФ обсудил урегулирование кризиса в Сирии с делегацией оппозиции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Замглавы МИД РФ обсудил урегулирование кризиса в Сирии с делегацией оппозиции

    17:53  26 Сентября 2017  /обновлено: 18:03  26 Сентября 2017
    67

    Замглавы МИД РФ обсудил урегулирование кризиса в Сирии с делегацией оппозиции

    Москва, 26 сентября. Заместитель Министра иностранных дел России Михаил Богданов принял в Москве делегацию сирийского оппозиционного «Движения за национальное обновление» во главе с его руководителем Убейдой Наххасом. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

    В ходе встречи стороны обсудили урегулирование кризиса в Сирии, а также комплекс вопросов, которые позволят начать политический диалог в САР. Кроме того, собеседники затронули вопрос о степени готовности сирийской оппозиции к конструктивному диалогу с правительством САР на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

    «С российской стороны прозвучал настоятельный призыв к активизации усилий по формированию консолидированной делегации от оппозиции, представляющей различные оппозиционные группы», — говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что единая делегация могла бы выступить в качестве ответственного партнера в ходе прямых переговоров с правительством Сирии в Женеве.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #россия #оппозиция #сирия #богданов #замглавы мид рф
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 102289

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29369

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42728

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22699

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8737
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: бомбардировщики ВКС РФ нанесли удары по террористам в Дейр эз-Зоре и Идлибе

        Сирия: бомбардировщики ВКС РФ нанесли удары по террористам в Дейр эз-Зоре и Идлибе

        16:31   26 Сентября 2017
        1338
        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        14:51   26 Сентября 2017
        538
        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        13:47   26 Сентября 2017
        557
        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        12:07   26 Сентября 2017
        2142