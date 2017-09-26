Замглавы МИД РФ обсудил урегулирование кризиса в Сирии с делегацией оппозиции

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Москва, 26 сентября. Заместитель Министра иностранных дел России Михаил Богданов принял в Москве делегацию сирийского оппозиционного «Движения за национальное обновление» во главе с его руководителем Убейдой Наххасом. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ходе встречи стороны обсудили урегулирование кризиса в Сирии, а также комплекс вопросов, которые позволят начать политический диалог в САР. Кроме того, собеседники затронули вопрос о степени готовности сирийской оппозиции к конструктивному диалогу с правительством САР на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

«С российской стороны прозвучал настоятельный призыв к активизации усилий по формированию консолидированной делегации от оппозиции, представляющей различные оппозиционные группы», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что единая делегация могла бы выступить в качестве ответственного партнера в ходе прямых переговоров с правительством Сирии в Женеве.