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Политика
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Донбасс сегодня: «доказательства» обстрела Марьинки, убийство за тысячу гривен, о чем молчат украинские СМИ
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    Донбасс сегодня: «доказательства» обстрела Марьинки, убийство за тысячу гривен, о чем молчат украинские СМИ

    19:36  26 Сентября 2017
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    Донбасс сегодня: «доказательства» обстрела Марьинки, свист снарядов ВСУ над Горловкой и Зайцево

    Донбасс, 26 сентября. Убитые во время пьяных разборок военные выдаются командованием ВСУ как боевые потери; «защитники Донбасса» сдают танки на металл; губернатор Донетчины штампует фейки. Последние новости Донбасса — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    За минувшие сутки с позиций ВС Украины по 26 населенным пунктам Донецкой и Луганской народных республик было выпущено до 50 мин различного калибра. Военнослужащие украинской армии и нацгвардии нарушили режим прекращения огня 22 раза. При обстрелах территорий Донбасса, украинские силовики применяли запрещенные минскими соглашениями системы тяжелых вооружений.

    На донецком направлении ВСУ применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм. Наибольшим обстрелам подверглись прифронтовые Горловка и поселок Зайцево. На луганском направлении огонь велся из минометов калибром 82 мм, зенитных установок ЗУ-23-2, штатных вооружений БМП, БТР, гранатометов различного типа и стрелкового оружия.

    О чем не расскажут украинские СМИ

    Один из журналистов, аккредитованных при так называемом штабе АТО в Краматорске, рассказал корреспонденту ФАН в Донбассе о «суровых буднях» бойцов некоторых подразделений ВСУ.

    Несмотря на утвержденный президентом Украины Петром Порошенко закон об усилении наказания за пьянство в ВСУ, украинские военнослужащие с пагубными привычками не расстаются, распивая спиртные напитки как во время отдыха, так и во время несения дежурства.

    Украинских военных не пугают штрафы за распитие алкоголя на службе

    Убить за тысячу гривен

    17 сентября 2017 года в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ солдат Малышенко М. В. вместе со старшим лейтенантом Ковалем М. А. распивали спиртные напитки. Начальник бригады якобы взял взаймы у подчиненного (около 2300 рублей). Протрезвев, солдат начал требовать свои деньги назад, после чего между ним и начальником разгорелась ссора, закончившаяся убийством из личного оружия офицера Коваля. «Потеря» была списана как боевая.

    Штраф в размере 2,5 тысяч гривен, установленный для украинских силовиков за пьянство, военнослужащих украинской армии не пугает. А командование ВСУ объясняет нелепые случаи смертей украинских военных в Донбассе боевыми потерями. Единственным «плюсом» в подобных ситуациях становится наличие социальных гарантий государства семьям погибших «при исполнении долга» военнослужащих.

    Танковый двигатель за 1300 гривен

    Следующий эпизод, который неведомым образом просочился в украинские СМИ, но широко не афишируется, касается той же 28-й омбр ВСУ. О нем украинские журналисты узнали из материалов уголовного производства. Из материалов дела следует, что «25 августа майор вместе с прапорщиком из 38-го зенитного ракетного полка украли двигатель из поселка Черноморское».

    Выяснилось, что начальник инженерной службы полка украл двигатель 5-ТДФ, находившейся в учебном тренажере танка Т-64 на территории парка боевых машин. Мужчины погрузили двигатель в Mercedes-Benz и вывезли в пункт приема металлолома. Выручка «предпринимателей» составила всего 1300 гривен (около 3000 рублей), а срок им грозит гораздо более ощутимый.

    Военные вынули двигатель от танка и сдали в металлолом

    Фейковый обстрел Марьинки

    Накануне губернатор украинской части Донецкой области Павел Жебривский заявил об обстреле населенного пункта Марьинка, расположенного в трех километрах к западу от Донецка. Вину политик возложил на военнослужащих ВС ДНР, сообщив, что в результате «агрессии» было повреждено шесть домов, и только чудом никто не пострадал.

    За минувшие сутки оперативное командование ДНР зафиксировало выпуск более тридцати мин калибром 82 мм с позиций ВСУ по Петровскому району Донецка. Именно этот район прилегает к улице Прокофьева в Марьинке, на которую приземлились «мины террористов». Военнослужащие ДНР ответный огонь не открывали, что подтверждают и собственные источники на передовых позициях.

    Губернатор украинской части Донецкой области Павел Жебривский заявил об обстреле населенного пункта Марьинка

    Также корреспонденту ФАН сообщили, что позиции ВСУ располагаются на достаточном расстоянии для того, чтобы с одной точки с небольшой корректировкой огня «накрыть» и указанный район Марьинки, и Петровский район Донецка. Более того, мобильные минометные расчеты зафиксированы донецкими военными и во дворах мирных жителей в той же Марьинке. Многие из этих домов брошены.

    В заключении отметим, что на странице Жебривского в соцсети выложены четыре «фотодоказательства» обстрела поселка. Мы бы их охарактеризовали как «дверь-окно-рука-и-хвостик». Ни одна фотография не сделана таким образом, чтобы можно было идентифицировать адрес дома и по характеру проникновения осколков и воронки от мин 82 мм определить направление обстрела. Невольно вспоминается «мизинец Геращенко», который был предъявлен миру представителем Украины в Минске как доказательство «пыток» луганскими чекистами женщины-инвалида.

    Губернатор украинской части Донецкой области Павел Жебривский заявил об обстреле населенного пункта Марьинка

     

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    Автор: Николай Романенко
    #днр #ато #донбасс #порошенко #лнр #новороссия #горловка #зайцево #жебривский #марьинка #краматорск
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