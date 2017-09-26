Донбасс сегодня: «доказательства» обстрела Марьинки, убийство за тысячу гривен, о чем молчат украинские СМИ

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Донбасс, 26 сентября. Убитые во время пьяных разборок военные выдаются командованием ВСУ как боевые потери; «защитники Донбасса» сдают танки на металл; губернатор Донетчины штампует фейки. Последние новости Донбасса — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки с позиций ВС Украины по 26 населенным пунктам Донецкой и Луганской народных республик было выпущено до 50 мин различного калибра. Военнослужащие украинской армии и нацгвардии нарушили режим прекращения огня 22 раза. При обстрелах территорий Донбасса, украинские силовики применяли запрещенные минскими соглашениями системы тяжелых вооружений.

На донецком направлении ВСУ применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм. Наибольшим обстрелам подверглись прифронтовые Горловка и поселок Зайцево. На луганском направлении огонь велся из минометов калибром 82 мм, зенитных установок ЗУ-23-2, штатных вооружений БМП, БТР, гранатометов различного типа и стрелкового оружия.

О чем не расскажут украинские СМИ

Один из журналистов, аккредитованных при так называемом штабе АТО в Краматорске, рассказал корреспонденту ФАН в Донбассе о «суровых буднях» бойцов некоторых подразделений ВСУ.

Несмотря на утвержденный президентом Украины Петром Порошенко закон об усилении наказания за пьянство в ВСУ, украинские военнослужащие с пагубными привычками не расстаются, распивая спиртные напитки как во время отдыха, так и во время несения дежурства.

Убить за тысячу гривен

17 сентября 2017 года в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ солдат Малышенко М. В. вместе со старшим лейтенантом Ковалем М. А. распивали спиртные напитки. Начальник бригады якобы взял взаймы у подчиненного (около 2300 рублей). Протрезвев, солдат начал требовать свои деньги назад, после чего между ним и начальником разгорелась ссора, закончившаяся убийством из личного оружия офицера Коваля. «Потеря» была списана как боевая.

Штраф в размере 2,5 тысяч гривен, установленный для украинских силовиков за пьянство, военнослужащих украинской армии не пугает. А командование ВСУ объясняет нелепые случаи смертей украинских военных в Донбассе боевыми потерями. Единственным «плюсом» в подобных ситуациях становится наличие социальных гарантий государства семьям погибших «при исполнении долга» военнослужащих.

Танковый двигатель за 1300 гривен

Следующий эпизод, который неведомым образом просочился в украинские СМИ, но широко не афишируется, касается той же 28-й омбр ВСУ. О нем украинские журналисты узнали из материалов уголовного производства. Из материалов дела следует, что «25 августа майор вместе с прапорщиком из 38-го зенитного ракетного полка украли двигатель из поселка Черноморское».

Выяснилось, что начальник инженерной службы полка украл двигатель 5-ТДФ, находившейся в учебном тренажере танка Т-64 на территории парка боевых машин. Мужчины погрузили двигатель в Mercedes-Benz и вывезли в пункт приема металлолома. Выручка «предпринимателей» составила всего 1300 гривен (около 3000 рублей), а срок им грозит гораздо более ощутимый.

Фейковый обстрел Марьинки

Накануне губернатор украинской части Донецкой области Павел Жебривский заявил об обстреле населенного пункта Марьинка, расположенного в трех километрах к западу от Донецка. Вину политик возложил на военнослужащих ВС ДНР, сообщив, что в результате «агрессии» было повреждено шесть домов, и только чудом никто не пострадал.

За минувшие сутки оперативное командование ДНР зафиксировало выпуск более тридцати мин калибром 82 мм с позиций ВСУ по Петровскому району Донецка. Именно этот район прилегает к улице Прокофьева в Марьинке, на которую приземлились «мины террористов». Военнослужащие ДНР ответный огонь не открывали, что подтверждают и собственные источники на передовых позициях.

Также корреспонденту ФАН сообщили, что позиции ВСУ располагаются на достаточном расстоянии для того, чтобы с одной точки с небольшой корректировкой огня «накрыть» и указанный район Марьинки, и Петровский район Донецка. Более того, мобильные минометные расчеты зафиксированы донецкими военными и во дворах мирных жителей в той же Марьинке. Многие из этих домов брошены.

В заключении отметим, что на странице Жебривского в соцсети выложены четыре «фотодоказательства» обстрела поселка. Мы бы их охарактеризовали как «дверь-окно-рука-и-хвостик». Ни одна фотография не сделана таким образом, чтобы можно было идентифицировать адрес дома и по характеру проникновения осколков и воронки от мин 82 мм определить направление обстрела. Невольно вспоминается «мизинец Геращенко», который был предъявлен миру представителем Украины в Минске как доказательство «пыток» луганскими чекистами женщины-инвалида.