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Политика
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Украина
Фурса: Украина — чемпион по неправильному проведению реформ
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    Фурса: Украина — чемпион по неправильному проведению реформ

    18:28  26 Сентября 2017
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    Фурса: «Украина — чемпион по неправильному проведению реформ»

    «Украина — чемпион по неправильному проведению реформ», — считает украинский предприниматель, инвестиционный банкир Сергей Фурса, который ведет свой блог в Facebook и является постоянным автором издания «Гордон».

    По мнению банкира-блогера, последние 20 лет Украина в области реформ все делала так, как не надо было делать, и отстранение от власти Виктора Януковича в результате госпереворота 2014 года ситуацию отнюдь не улучшило.

    «Прошел Майдан. За нас плотно взялись кредиторы, и казалось, что ситуация начала налаживаться, — пишет Фурса. — Но только показалось. Экономическая ситуация улучшилась, и мы снова начинаем чудить. И так до этого не сильно старались, но теперь совсем отбились от рук».

    Впрочем, по мнению блогера, у всей этой истории давние корни, идущие еще со времен обретения Украиной независимости после распада СССР и последовавшей затем весьма спорной, по мнению многих, приватизации 1990-х годов.

    Фурса: «Украина — чемпион по неправильному проведению реформ»

    По мнению Сергея Фурсы, Украину может спасти только новая справедливая приватизация, но этому мешают чиновники, не заинтересованные в прозрачности бизнеса. А это очень не нравится Международному валютному фонду (МВФ), от вливаний которого Украина серьезно зависит.

    «Краеугольным камнем программы МВФ, в которой все еще остается Украина, является приватизация», — напоминает Фурса.

    По мнению блогера, справедливая и грамотная приватизация нужна Украине как воздух.

    «Приватизация призвана уменьшить коррупцию, дать сигнал инвесторам и в последнюю очередь наполнить бюджет», — пишет он, поскольку государственные компании являются одним из основных очагов коррупции на Украине.

    «Ставки в политической борьбе повышаются так высоко, потому что люди очень хотят контролировать потоки. Финансовые потоки государственных компаний, — пишет предприниматель. — И пока приватизация саботируется именно потому, что эти люди не хотят отпускать свои потоки. И приватизация должна снизить цену места во власти».

    По мнению автора, «правильная приватизация» привлечет в страну западных инвесторов, которые сегодня опасаются вкладываться в украинский бизнес, серьезно опасаясь коррупции и постоянной смены правил игры. Таким образом, считает автор, приватизация будет способствовать росту на Украине доли прозрачного бизнеса, заинтересованного в построении правил игры.

    «Но воз и ныне там», — резюмирует Фурса, рассказывая о предприятиях, вопрос с приватизацией которых стоит особенно остро, но, тем не менее, дело с мертвой точки не двигается.

    «В итоге чиновники делают два дела. Первое — саботируют приватизацию. А второе — не допускают роста прозрачности государственного актива. А теперь не спрашивайте, почему нам нужна приватизация», — резюмирует предприниматель.

    Впрочем, некоторые комментаторы тут же нашли виновных в том, что дела на Украине идут так, как идут.

    «20 лет делали все так, как не надо, не мы, а оккупанты. Наша страна независима три года», — комментирует Максим Атаманюк блог Фурсы на сайте «Гордон».

    «20 лет занимались болтовней о реформах, а не реформами», — возражает Олесь Слобода.

    «А кто их /реформы/ должен был проводить, коммуняки с детьми, а теперь уже и с внуками, которые правили страной все эти годы, а по сути ненавидели ее и только грабили? За Черновола надо было голосовать в 1991-м, а не за Кравчука, а потом за Кучму и всю шушеру бандитскую, которую он олигархами сделал», — пишет Sergii Ustim.

    «Пусть только не спрашивают потом наши пенсионеры — почему денег на пенсии опять не хватает», — комментирует в Facebook Александр Ткач.

    «Все же есть на Украине адекватные люди, мыслящие по-государственному. Не дай бог и их задавят, тогда все пропало», — хвалит автора заметки российский блогер с ником Современник.

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    Автор: Алексей Громов
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