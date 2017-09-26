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Депутаты Госдумы посмотрят «Матильду» на закрытом показе 28 сентября
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    Депутаты Госдумы посмотрят «Матильду» на закрытом показе 28 сентября

    17:54  26 Сентября 2017
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    Депутаты Госдумы посмотрят «Матильду» на закрытом показе 28 сентября

    Москва, 26 сентября. Депутаты Госдумы, входящие в парламентский комитет по культуре, договорились с режиссером Алексеем Учителем об организации закрытого предпремьерного показа фильма «Матильда». Об этом во вторник заявила первый зампред комитета Елена Драпеко.

    «Комитет по культуре посмотрит фильм буквально послезавтра. 28-го числа мы будем смотреть «Матильду», — отметила она.

    Депутаты Госдумы посмотрят «Матильду» на закрытом показе 28 сентября

    При этом Драпенко подчеркнула, что кинопоказ состоится не в стенах Думы. По ее словам, на просмотр скандального фильма также намерены пойти депутаты из других комитетов. Появится ли среди них Наталья Поклонская, которая требовала запретить прокат ленты, пока что неизвестно.

    Как сообщает Газета.ру, ранее жительница города Сатки в Челябинской области подала заявление в ФАС, пожаловавшись на недобросовестную рекламу фильма «Матильда». По ее словам, афиша фильма вводит зрителей в заблуждение.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #депутаты #госдума #матильда #учитель #показ
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