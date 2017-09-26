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Политика
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ДНР: ВСУ с августа 13 раз обстреляли наблюдательные пункты СЦКК
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    ДНР: ВСУ с августа 13 раз обстреляли наблюдательные пункты СЦКК

    18:43  26 Сентября 2017
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    ДНР: ВСУ с августа 13 раз обстреляли наблюдательные пункты СЦКК

    Донецк, 26 сентября. С начала августа украинские силовики 13 раз наносили артиллерийские удары по наблюдательным пунктам Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Донецкой народной республики в СЦКК.

    «С начала августа текущего года украинские силовики 13 раз обстреливали наблюдательные пункты Совместного центра по контролю и координации, находящиеся на территории ДНР», — заявил представитель ДНР в СЦКК.

    Он также добавил, что в ходе обстрелов украинские силовики использовали крупнокалиберную ствольную артиллерию, минометы и вооружение бронетехники.

    Ранее стало известно, что в ночь на 26 сентября украинские силовики нанесли артиллерийский удар по наблюдательному пункту СЦКК в Докучаевске, передает «Газета.ру».

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    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #украина #донецк #сцкк
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