Верховные суды России и Китая договорились о сотрудничестве

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Москва, 26 сентября. Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в формате видеоконференции выступил на состоявшемся в КНР Форуме стран Шелкового пути, где обсуждались вопросы международного судебного сотрудничества.

Единообразная и предсказуемая судебная практика гарантирует развитие инвестиционного климата в разных странах мира, считает глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Он подчеркнул, что необходимо разработать предложения, направленные на эффективное разрешение трансграничных споров. Об этом руководитель судебной инстанции заявил во время выступления на форуме стран Шелкового пути (Центральная и Западная Азия).

Спикер обратился к китайскому коллеге Чжоу Цяню, отметив, что дальнейшее взаимодействие укрепит доверие и обогатит судебные системы России и Китая, пишет РИА Новости. Также в рамках форума запустили правовую платформу Faxin, которая помогает в подготовке судей в контексте мирового сотрудничества.